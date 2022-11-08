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Під Києвом у вівторок буде чутно вибухи – ОВА

Валентина РоманенкоВівторок, 8 листопада 2022, 10:05

У Вишгородському та Бучанському районах Київської області протягом дня можуть лунати звуки вибухів через планові навчання.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація в Telegram у вівторок

Деталі: 8 листопада протягом дня у Вишгородському районі будуть проходити навчання для саперів. У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.

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Крім того, вдень у Бучанському районі пройдуть навчання для військовослужбовців.

Через це в деяких громадах області можливо буде чути звуки вибухів.

Теми: Київська область
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