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Під Києвом у вівторок буде чутно вибухи - ОВА

Валентина РоманенкоВівторок, 8 листопада 2022, 11:05

У Вишгородському та Бучанському районах Київської області протягом дня можуть лунати звуки вибухів через планові навчання.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація в Telegram у вівторок

Деталі: 8 листопада протягом дня у Вишгородському районі будуть проходити навчання для саперів. У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.

Крім того, вдень у Бучанському районі пройдуть навчання для військовослужбовців.

Через це в деяких громадах області можливо буде чути звуки вибухів.

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Теми: Київська область
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