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Деталі на іранських дронах виготовили після 24 лютого – розвідка спростовує заяви Ірану 

Альона Мазуренко Вівторок, 8 листопада 2022, 11:47

Представники воєнної розвідки повідомили, що деякі деталі збитих іранських дронів виготовили після вторгнення Росії в Україні, тому Іран почав постачати безпілотники до Росії після 24 лютого.

Джерело: головне управління розвідки, представник ГУР МО України Василь у коментарі "Суспільному"

Пряма мова: "Гвинт безпілотника "Mohajer-6" був виготовлений тільки в лютому цього року. Це тільки виготовлений. А ще був потрібен час, щоб його доставити до Російської Федерації. Тобто вони були доставлені в цьому році".

Деталі: За словами представника ГУР, іранський Mohajer зібраний із деталей, вироблених в різних країнах. Більшість комплектуючих зі США.

Також безпілотник має австрійський двигун та японську камеру.

Розвідник розповів, що на дроні не знайшли жодних російських елементів: "На одному елементі є напис і на фарсі (сучасна перська мова, має статус офіційної в Ірані, Афганістані, Таджикистані). Камера видимого діапазону – Японія. Лазерний дальномір – китайського виробництва. Авіаційна бомба іранського виробництва".

Наразі українські фахівці вивчають, як іноземні комплектуючі опинилися в іранських дронах.

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Крім того, співробітники ГУР МО вже передали країнам-партнерам серійні номери та дані про виробників комплектуючих.

Нагадаємо: 

  • Глава МЗС Ірану публічно визнав, що Тегеран передавав бойові дрони РФ нібито за кілька місяців до її повномасштабного вторгнення в Україну.
  • Спеціальний представник США щодо Ірану Роберт Меллі сказав, що заява Тегерана про те, що там надали "обмежену кількість безпілотників Росії за кілька місяців до початку війни в Україні" не відповідає дійсності.
  • В МЗС України заявили, що надання Іраном зброї Росії для ведення повномасштабної війни робить його співучасником агресії та воєнних злочинів на території України. Глава МЗС України Дмитро Кулеба вніс на розгляд президента пропозицію про розірвання дипвідносини з Іраном через використання Росією іранських дронів проти України.

Теми: ІранбезпілотникиРосіярозвідка
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