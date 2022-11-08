Деталі на іранських дронах виготовили після 24 лютого – розвідка спростовує заяви Ірану 

Представники воєнної розвідки повідомили, що деякі деталі збитих іранських дронів виготовили після вторгнення Росії в Україні, тому Іран почав постачати безпілотники до Росії після 24 лютого.

Джерело: головне управління розвідки, представник ГУР МО України Василь у коментарі "Суспільному"

Пряма мова: "Гвинт безпілотника "Mohajer-6" був виготовлений тільки в лютому цього року. Це тільки виготовлений. А ще був потрібен час, щоб його доставити до Російської Федерації. Тобто вони були доставлені в цьому році".

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Деталі: За словами представника ГУР, іранський Mohajer зібраний із деталей, вироблених в різних країнах. Більшість комплектуючих зі США.

Також безпілотник має австрійський двигун та японську камеру.

Розвідник розповів, що на дроні не знайшли жодних російських елементів: "На одному елементі є напис і на фарсі (сучасна перська мова, має статус офіційної в Ірані, Афганістані, Таджикистані). Камера видимого діапазону – Японія. Лазерний дальномір – китайського виробництва. Авіаційна бомба іранського виробництва".

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Наразі українські фахівці вивчають, як іноземні комплектуючі опинилися в іранських дронах.

Крім того, співробітники ГУР МО вже передали країнам-партнерам серійні номери та дані про виробників комплектуючих.

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