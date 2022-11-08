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Інтенсивність боїв не менша, ніж на початку осені – Зеленський

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 8 листопада 2022, 22:23
Інтенсивність боїв не менша, ніж на початку осені – Зеленський
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОП

Збройні сили України укріплюються на Херсонщині, Донеччині та поступово звільняють населені пункти – інтенсивність боїв не менша, ніж на початку осені. 

Джерело: відеозвернення президента Володимира Зеленського 

Пряма мова: "В інформаційному просторі поки певне зменшення кількості новин з фронту – повідомлень менше, ніж, наприклад, на початку осені. Але це не означає, що інтенсивність боїв стала меншою".

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Деталі: За його словами, ситуація складна по всьому фронту. На окремих ділянках тривають позиційні бої, особливо важко на Донеччині. 

Окупанти зазнають великих втрат, однак продовжують намагатися виконати наказ вийти на адмінмежу Донецької області у них не змінився. Президент заявляє, що ЗСУ не віддіють росіянам жодного сантиметра на Донеччині. 

Пряма мова: "Херсонщина – чітко розуміємо, що в планах у ворога, тож діємо відповідно. Акуратно, продумано та в інтересах звільнення всієї нашої території: укріплюємо свої позиції, ламаємо російську логістику, послідовно знищуємо потенціал ворога утримувати в окупації південь нашої країни".

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Теми: Зеленськийвійнаконтрнаступ
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