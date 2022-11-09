Росіяни завдали ударів по 8 областях: зруйновані підприємства і будинки, є поранені – ОВА

Російські окупанти продовжують обстрілювати східні та південні області України, також гатили по Запорізькій і Дніпропетровській областях – там зафіксовано багато руйнувань, на Донеччині є загиблі цивільні, на Харківщині двоє працівників дорожньої служби загинули, підірвавшись на мінах.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій станом на 9 ранку 9 листопада

Запорізька область: ​​ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Лежине, Білогір’я, Чарівне, Малинівка, Червоне, Мала Токмачка, Успенівка, Новоданилівка, Гуляйполе, Оріхів, Дорожнянка, Новоандріївка, Ольгівське, Щербаки, Залізничне, Степове, Кам’янське.

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Надійшло 18 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ. Детальна інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюється.

Сумщина: вночі відбувся мінометний обстріл (8 приходів) м. Середина-Буда Шосткінського району. Попередньо, без постраждалих. Інформація щодо наслідків уточнюється. 8 листопада за день ворог спрямував на прикордоння 59 мін та снарядів. Під обстрілами були Краснопільська, Білопільська, Зноб-Новгородська, Великописарівська та Миропільська громади.

Дніпропетровщина: вночі область атакували дрони-камікадзе. П’ять ворожих дронів українські військові збили. Три влучили у логістичне підприємство у Дніпрі. Четверо працівників підприємства поранені. Усі госпіталізовані. Троє у важкому стані.

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Нікопольщину росіяни вкотре обстріляли важкою артилерією та "Градами". Поцілили по Мирівській та Марганецькій громадах. У громадах пошкоджені понад 20 житлових будинків, приватне підприємство, автівки, газогін та лінія електропередач. Попередньо, люди не постраждали. Дані щодо наслідків уточнюються.

Харківська область: ворог із артилерії, мінометів продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти. Внаслідок обстрілів вночі у Шевченківській громаді Куп’янського району горів сінник. У Дворічанській громаді Куп’янського району минулої доби горіло приватне домоволодіння, обстрілами пошкоджено адміністративну будівлю. Госпіталізовано двох людей внаслідок обстрілів у Дворічанській громаді. Стан пацієнтів середній.

Мінна небезпека в Харківській області залишається однією з найбільших проблем. Протягом доби 2 працівника дорожньої служби загинули, ще 2 поранених. Спецтехніка зачепила міну під час робіт на дорозі в Чугуївському районі. Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби знешкодили 635 вибухонебезпечних предметів. Розмінування триває.

Луганщина: під ворожі обстріли минулої доби потрапили Макіївка, Невське, Новоселівське, Площанка, Стельмахівка, Греківка, М’ясожарівка, розташовані на Куп’янському та Лиманському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Білогорівки і Новоселівського.

Росіяни 7 разів атакували позиції українських бійців вздовж лінії зіткнення, завдавши 24 артилерійських та мінометних обстріли, а також 2 авіаційні удари. Ситуація в області залишається напруженою.

Донеччина: 8 листопада ввечері росіяни завдали ракетного удару по Краматорську: пошкоджена школа, приватні будинки. Поранена 8-річна дитина. Ввечері був потужний комбінований обстріл Часового Яру (ракети, артилерія та РСЗО): постраждали школа, дитсадок, приватні будинки, щонайменше одна людина загинула, 2 поранені.

Увечері росіяни обстріляли Авдіївку (у т.ч. із застосуванням "Солнцепьоків"). Одна людина загинула, одна поранена. Зруйновано будинки. Вночі був обстріли Торецької громади, зокрема смт Нью-Йорк, Північне, Південне, Курдюмівка, Шуми та м. Залізне. Обстріли тривають і на ранок.

Вночі окупанти обстріляли Сіверськ та Соледар, тривають активні бойові дії поблизу ст. Майорськ. Також вночі росіяни обстрілювали стару частину Авдіївки. По лінії оборони навколо міста обстріли тривали майже всю ніч. Штурмові дії на напрямках Кам'янка, Веселе, Красногорівка, Промка, Опитне, Первомайське та Невельське. За добу на Донеччині: 3 загиблих, 11 поранених.

Миколаївщина: минулої доби ворог завдавав артилерійськіх ударів по Шевченківській громаді. Влучання зафіксовано в об’єкт промислової інфраструктури. Постраждалих немає. Також 8 листопада обстрілів зазнала Широківська громада, внаслідок чого зруйновано один будинок, пошкоджено приватний транспорт та зафіксовано влучання по відкритих територіях. Без постраждалих.

Херсонська область: обстановка в Херсонській області залишається складною. За інформацією ГШ ЗСУ, обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, авіаударів зазнали населені пункти, що межують з лінією зіткнення, в тому числі: Благодатне, Нова Кам’янка, Сухий Ставок, Білогірка. Також російські терористи завдали удару з РСЗВ по смт Велика Олександрівка. В результаті обстрілу осколочне поранення отримали 2 цивільні особи. Ворог продовжує вдаватися до мародерства та знищення цивільної інфраструктури на тимчасово зайнятих територіях області.

За інформацією ОК "Південь", з метою уточнення положення українських військ та корегування вогню артилерії, окупанти продовжують використовувати безпілотні літальні апарати. Одного з таких шпигунів типу "Орлан-10" захисники знищили в Бериславському районі. Внаслідок попередніх уражень місць розташування окупаційних військ в Голій Пристані на Херсонщині знищено близько двох десятків одиниць ворожої техніки.

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградській, Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Полтавській, Львівській, Вінницькій, Черкаській, Чернігівській, Житомирській та Київській областях.