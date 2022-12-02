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У Білорусі заявили, що збили шпигунський дрон з України: кажуть, "летів у тил"

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 2 грудня 2022, 11:26
Скрін з відео Прикордонного комітету Білорусі

Прикордонники Білорусі стверджують, що 1 грудня посадили на кордоні безпілотник, який нібито летів із території України в "тил Білорусі".

Джерело: пресслужба Прикордонного комітету Білорусі 

Деталі: Військові та прикордонники виявили квадрокоптер на висоті близько 300 метрів над пунктом пропуску Мокрани (український пункт Доманове), за 1200 метрів від кордону.

 
Скрін з відео

Прикордонний комітет стверджує, що безпілотник "прямував з української сторони в тил білоруської території". Дрон примусово посадили із застосуванням радіоелектронної зброї. 

Квадрокоптер не мав розпізнавальних знаків і був обладнаний вбудованою відеокамерою для ведення розвідки прикордонної території Білорусі, як вважають прикордонники. 

Нагадаємо: Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомляв УП, що Україна не створює жодних провокацій на кордоні, на відміну від сусідньої країни. Він також підтверджував, що на території Білорусі використовуються потужні засоби радіолокаційної боротьби, аби ускладнити Україні роботу зі спостереження за кордоном, а також для провокацій проти Сил оборони нашої країни.

Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 2 листопада Прикордонний комітет Білорусі повідомляв, що посадив у Гомельській області український безпілотник, який нібито застосовували для збору розвідданих на кордоні та переміщення вибухових пристроїв.
  • 16 листопада в Білорусі заявляли, що збили з автомата Калашникова дрон, який нібито прямував із території України до Білорусі.

Теми: БілорусьбезпілотникишпигунствоПрикордонна служба
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