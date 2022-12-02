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В Беларуси заявили, что сбили шпионский дрон из Украины: говорят, "летел в тыл"

Татьяна ЛозовенкоПятница, 2 декабря 2022, 11:26
Скрин из видео Пограничного комитета Беларуси

Пограничники Беларуси утверждают, что 1 декабря посадили на границе беспилотник, который в якобы летел с территории Украины в "тыл Беларуси".

Источник: пресслужба Пограничного комитета Беларуси 

Детали: Военные и пограничники обнаружили квадрокоптер на высоте около 300 метров над пунктом пропуска Мокраны (с украинского пункта  Доманово), в 1200 метрах от границы.

 
Скрин с видео

Погранкомитет утверждает, что беспилотник "направлялся с украинской стороны в тыл белорусской территории". Дрон принудительно посадили с применением радиоэлектронного оружия. 

Квадрокоптер не имел опознавательных знаков и был оборудован встроенной видеокамерой для ведения разведки приграничной территории Беларуси, как считают пограничник. 

Напомним: Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщал УП, что Украина не создает никаких провокаций на границе, в отличие от соседней страны. Он также подтверждал, что на территории Беларуси используются мощные средства радиолокационной борьбы, чтобы усложнить Украине работу по наблюдению за границей, а также для провокаций против Сил обороны нашей страны.

Что этому предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 2 ноября Погранкомитет Беларуси сообщал,  что "принудительно посадил" в Гомельской области украинский беспилотник, который якобы применялся для сбора разведданных на границе и перемещения взрывных устройств.
  • 16 ноября в Беларуси заявляли, что сбили из автомата Калашникова дрон, который якобы направлялся с территории Украины в Беларусь.

Темы: БеларусьбеспилотникишпионажПограничная служба
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