В Беларуси заявили, что сбили шпионский дрон из Украины: говорят, "летел в тыл"

Пограничники Беларуси утверждают, что 1 декабря посадили на границе беспилотник, который в якобы летел с территории Украины в "тыл Беларуси".

Источник: пресслужба Пограничного комитета Беларуси

Детали: Военные и пограничники обнаружили квадрокоптер на высоте около 300 метров над пунктом пропуска Мокраны (с украинского пункта Доманово), в 1200 метрах от границы.

Скрин с видео

Погранкомитет утверждает, что беспилотник "направлялся с украинской стороны в тыл белорусской территории". Дрон принудительно посадили с применением радиоэлектронного оружия.

Квадрокоптер не имел опознавательных знаков и был оборудован встроенной видеокамерой для ведения разведки приграничной территории Беларуси, как считают пограничник.

Напомним: Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщал УП, что Украина не создает никаких провокаций на границе, в отличие от соседней страны. Он также подтверждал, что на территории Беларуси используются мощные средства радиолокационной борьбы, чтобы усложнить Украине работу по наблюдению за границей, а также для провокаций против Сил обороны нашей страны.

Что этому предшествовало:

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