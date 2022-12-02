В Беларуси заявили, что сбили шпионский дрон из Украины: говорят, "летел в тыл"
Пограничники Беларуси утверждают, что 1 декабря посадили на границе беспилотник, который в якобы летел с территории Украины в "тыл Беларуси".
Источник: пресслужба Пограничного комитета Беларуси
Детали: Военные и пограничники обнаружили квадрокоптер на высоте около 300 метров над пунктом пропуска Мокраны (с украинского пункта Доманово), в 1200 метрах от границы.
Погранкомитет утверждает, что беспилотник "направлялся с украинской стороны в тыл белорусской территории". Дрон принудительно посадили с применением радиоэлектронного оружия.
Квадрокоптер не имел опознавательных знаков и был оборудован встроенной видеокамерой для ведения разведки приграничной территории Беларуси, как считают пограничник.
Напомним: Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщал УП, что Украина не создает никаких провокаций на границе, в отличие от соседней страны. Он также подтверждал, что на территории Беларуси используются мощные средства радиолокационной борьбы, чтобы усложнить Украине работу по наблюдению за границей, а также для провокаций против Сил обороны нашей страны.
Что этому предшествовало:
- 2 ноября Погранкомитет Беларуси сообщал, что "принудительно посадил" в Гомельской области украинский беспилотник, который якобы применялся для сбора разведданных на границе и перемещения взрывных устройств.
- 16 ноября в Беларуси заявляли, что сбили из автомата Калашникова дрон, который якобы направлялся с территории Украины в Беларусь.