Вучич: Ніхто не зможе обійти санкції ЄС проти Росії через Сербію

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що ніхто не може обійти санкції Євросоюзу проти Росії через його країну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми відреагували на випадки реекспорту певних товарів, і наші державні органи затримали людей з компаній, які були залучені до обходу санкцій проти Російської Федерації", - сказав Вучич після зустрічі з єврокомісаром з питань розширення Олівером Варгеї.

Реклама:

Сербія, яка прагне вступити до ЄС, зазнала критики з боку іноземних дипломатів за те, що офіційно не ввела санкції проти Росії за вторгнення в Україну.

Сербія імпортує весь свій газ із Росії, а її єдина нафтова компанія NIS перебуває в контрольному пакеті акцій "Газпром нафти" і "Газпрому".

"Я вітаю послання президента про те, що він допоможе нам застосовувати санкції (проти Росії), щоб покласти край цій війні", - сказав Варгеї.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше повідомлялося, що уряд Сербії призначив проросійського політика новим керівником розвідувального агентства.

Нагадаємо, Європейська комісія висунула пропозицію щодо покарань за порушення обмежувальних заходів ЄС.