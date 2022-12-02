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Вучич: Ніхто не зможе обійти санкції ЄС проти Росії через Сербію

"Європейська правда"П'ятниця, 2 грудня 2022, 14:54

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що ніхто не може обійти санкції Євросоюзу проти Росії через його країну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми відреагували на випадки реекспорту певних товарів, і наші державні органи затримали людей з компаній, які були залучені до обходу санкцій проти Російської Федерації", - сказав Вучич після зустрічі з єврокомісаром з питань розширення Олівером Варгеї.

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Сербія, яка прагне вступити до ЄС, зазнала критики з боку іноземних дипломатів за те, що офіційно не ввела санкції проти Росії за вторгнення в Україну.

Сербія імпортує весь свій газ із Росії, а її єдина нафтова компанія NIS перебуває в контрольному пакеті акцій "Газпром нафти" і "Газпрому".

"Я вітаю послання президента про те, що він допоможе нам застосовувати санкції (проти Росії), щоб покласти край цій війні", - сказав Варгеї.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше повідомлялося, що уряд Сербії призначив проросійського політика новим керівником розвідувального агентства.

Нагадаємо, Європейська комісія висунула пропозицію щодо покарань за порушення обмежувальних заходів ЄС.

Теми: СербіяРосіясанкціїЄС
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