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Українці за розпуск місцевих рад, де більшість депутатів від заборонених партій

Ірина БалачукСереда, 21 грудня 2022, 11:44
Фото з сайту eadaily.com

Більшість українців переконані, що ті місцеві ради, у складі яких найбільше депутатів від заборонених партій, треба розпустити.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного у жовтні-листопаді на замовлення Програми Ради Європи "Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні" у співпраці з Міністерством розвитку громад та територій України та у координації з Мінреінтеграції

Дослівно КМІС: "До депутатів від заборонених судом проросійських партій жителі України налаштовані переважно жорстко, а до створення військових адміністрацій населених пунктів ставляться схвально. Так, 75,5% вважають, що місцеві ради, де більшість складають депутати від заборонених партій, варто розпустити". 

 

Деталі: Водночас підтримку створенню на час війни військових адміністрацій озвучили понад 74% опитаних. 

 

Дослідження проводилося у жовтні-листопаді на усій території України, крім територій, які були вже тимчасово окупованими станом на 23 лютого 2022 року.

Для аналізу використовувалися дві вибірки: загальноукраїнська (2000 інтерв’ю) та внутрішньо перемішені особи (701 інтерв’ю).

Похибка не перевищує 2,4% для всеукраїнської вибірки і 4,1% для вибірки ВПО.

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Теми: місцева владапартіїсоціологіяопитування
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