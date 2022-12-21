Українці за розпуск місцевих рад, де більшість депутатів від заборонених партій
Більшість українців переконані, що ті місцеві ради, у складі яких найбільше депутатів від заборонених партій, треба розпустити.
Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного у жовтні-листопаді на замовлення Програми Ради Європи "Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні" у співпраці з Міністерством розвитку громад та територій України та у координації з Мінреінтеграції
Дослівно КМІС: "До депутатів від заборонених судом проросійських партій жителі України налаштовані переважно жорстко, а до створення військових адміністрацій населених пунктів ставляться схвально. Так, 75,5% вважають, що місцеві ради, де більшість складають депутати від заборонених партій, варто розпустити".
Деталі: Водночас підтримку створенню на час війни військових адміністрацій озвучили понад 74% опитаних.
Дослідження проводилося у жовтні-листопаді на усій території України, крім територій, які були вже тимчасово окупованими станом на 23 лютого 2022 року.
Для аналізу використовувалися дві вибірки: загальноукраїнська (2000 інтерв’ю) та внутрішньо перемішені особи (701 інтерв’ю).
Похибка не перевищує 2,4% для всеукраїнської вибірки і 4,1% для вибірки ВПО.
Передісторія:
- В Україні рішенням судів заборонена низка проросійських партій. Зокрема: ОПЗЖ, "Опозиційний блок", "НАШІ", "Блок Володимира Сальдо", "Держава", "Соціалістична партія України", партія "Соціалісти", "Справедливість та розвиток", "Ліва опозиція", "Партія Шарія", "Прогресивна соціалістична партіа України", партія "Русь єдина" (колись "Партія політики Путіна"), "Щаслива Україна" та Комуністична партія України.