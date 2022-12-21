Украинцы за роспуск местных советов, где большинство депутатов от запрещенных партий

Большинство украинцев убеждены, что те местные советы, в составе которых больше всего депутатов от запрещенных партий, нужно распустить.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного в октябре-ноябре по заказу Программы Совета Европы "Децентрализация и реформа публичной администрации в Украине" в сотрудничестве с Министерством развития общин и территорий Украины и в координации с Минреинтеграции

Дословно КМИС: "К депутатам от запрещенных судом пророссийских партий жители Украины настроены преимущественно жестко, а к созданию военных администраций населенных пунктов относятся одобрительно. Так, 75,5% считают, что местные советы, где большинство составляют депутаты от запрещенных партий, следует распустить".

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Детали: В то же время поддержку созданию на время войны военных администраций озвучили более 74% опрошенных.

Исследование проводилось в октябре-ноябре на всей территории Украины, кроме территорий, которые были уже временно оккупированными по состоянию на 23 февраля 2022 года.

Для анализа использовались две выборки: всеукраинская (2000 интервью) и внутренне перемещенные лица (701 интервью).

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Погрешность не превышает 2,4% для всеукраинской выборки и 4,1% для выборки ВПЛ.

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