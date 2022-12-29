Атака російських ракет на Київщину: пошкоджений 21 будинок, лікарня і авто
Щонайменше 21 приватний будинок, а також лікарня та 2 авто були пошкоджені у Київській області у результаті російської ракетної атаки вранці 29 грудня.
Джерело: керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram
Пряма мова Нєбитова: "Внаслідок повітряної атаки ворога пошкоджено 21 приватний будинок, лікарню, приватне майно та дві автівки громадян. Відновлювальні роботи тривають".
Деталі: За його словами, поліція отримала 20 повідомлень від громадян про проліт ракет. Це допомогло силам ППО ефективно протидіяти повітряній небезпеці.
Нєбитов зазначив, що є 8 фактів збиття ворожих ракет у Київській області і є два влучання. Але вдалося уникнути загиблих та травмованих.
Уламки російських ракет поліцейські виявили у кількох районах області. Зокрема їх знайшли на полях поряд із населеними пунктами.
Передісторія:
- 29 грудня Росія вдалася до масштабного ракетного обстрілу України. В Харкові,Одесі,Львові,Києві пролунали вибухи.
- У КМВА повідомили, що уламками збитих ракет пошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі промислове підприємство в Голосіївскому районі та дитячий майданчик в Печерському районі. Внаслідок ранкової атаки ворога постраждало 3 людей, серед них 14-річна дівчинка.
- Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Сили ППО знищили над столицею 16 ворожих ракет.
- Над Одещиною збили 21 ракету, проте енергетичну інфраструктуру пошкоджено.
- Всього, за попередніми даними, 29 грудня окупаційні війська випустили по Україні 69 ракет. 54 з них збили сили ППО.