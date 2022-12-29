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Атака російських ракет на Київщину: пошкоджений 21 будинок, лікарня і авто

Ірина БалачукЧетвер, 29 грудня 2022, 14:44
Тут і далі фото з Telegram керівника поліції Київської області Андрія Нєбитова

Щонайменше 21 приватний будинок, а також лікарня та 2 авто були пошкоджені у Київській області у результаті російської ракетної атаки вранці 29 грудня.

Джерело: керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram

Пряма мова Нєбитова: "Внаслідок повітряної атаки ворога пошкоджено 21 приватний будинок, лікарню, приватне майно та дві автівки громадян. Відновлювальні роботи тривають". 

 

Деталі: За його словами, поліція отримала 20 повідомлень від громадян про проліт ракет. Це допомогло силам ППО ефективно протидіяти повітряній небезпеці.   

 

Нєбитов зазначив, що є 8 фактів збиття ворожих ракет у Київській області і є два влучання. Але вдалося уникнути загиблих та травмованих.  

 

Уламки російських ракет поліцейські виявили у кількох районах області. Зокрема їх знайшли на полях поряд із населеними пунктами.

 

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Теми: Київська областьвійна
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