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Атака российских ракет на Киевщину: поврежден 21 дом, больница и авто

Ирина БалачукЧетверг, 29 декабря 2022, 13:44
Атака российских ракет на Киевщину: поврежден 21 дом, больница и авто
Здесь и далее фото из Telegram руководителя полиции Киевской области Андрея Небытова

По меньшей мере 21 частный дом, а также больница и 2 авто были повреждены в Киевской области в результате российской ракетной атаки утром 29 декабря.

Источник: руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram

Прямая речь Небытова: "В результате воздушной атаки врага поврежден 21 частный дом, больница, частное имущество и две машины граждан. Восстановительные работы продолжаются". 

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Детали: По его словам, полиция получила 20 сообщений от граждан о пролете ракет. Это помогло силам ПВО эффективно противодействовать воздушной опасности.  

 

Небытов отметил, что есть 8 фактов сбивания вражеских ракет в Киевской области и есть два попадания. Но удалось избежать погибших и травмированных. 

 

Обломки российских ракет полицейские обнаружили в нескольких районах области. В частности, их нашли на полях рядом с населенными пунктами.    

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Темы: Киевская областьвойна
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