Атака российских ракет на Киевщину: поврежден 21 дом, больница и авто
По меньшей мере 21 частный дом, а также больница и 2 авто были повреждены в Киевской области в результате российской ракетной атаки утром 29 декабря.
Источник: руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram
Прямая речь Небытова: "В результате воздушной атаки врага поврежден 21 частный дом, больница, частное имущество и две машины граждан. Восстановительные работы продолжаются".
Детали: По его словам, полиция получила 20 сообщений от граждан о пролете ракет. Это помогло силам ПВО эффективно противодействовать воздушной опасности.
Небытов отметил, что есть 8 фактов сбивания вражеских ракет в Киевской области и есть два попадания. Но удалось избежать погибших и травмированных.
Обломки российских ракет полицейские обнаружили в нескольких районах области. В частности, их нашли на полях рядом с населенными пунктами.
Предыстория:
- 29 декабря Россия прибегла к масштабному ракетному обстрелу Украины. В Харькове, Одессе, Львове и & Киеве прогремели взрывы.
- В КГГА сообщили, что обломками сбитых ракет повреждены два частных дома в Дарницком районе, промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе. В результате утренней атаки врагапострадали 3 человека, среди них 14-летняя девочка.
- Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Силы ПВО уничтожили над столицей 16 вражеских ракет.
- Над Одесской областью сбили 21 ракету, но энергетическая инфраструктура повреждена.
- Всего, по предварительным данным, 29 декабря оккупационные войска запустили по Украине 69 ракет. 54 из них сбили силы ПВО.