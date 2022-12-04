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Окупанти 2 дні тримали цивільних на блокпосту у Василівці: били і перевіряли – мер

Ірина БалачукНеділя, 4 грудня 2022, 09:44
Окупанти 2 дні тримали цивільних на блокпосту у Василівці: били і перевіряли – мер
Скриншот з google.maps

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російські загарбники продовжують терор мирного населення на тимчасово окупованій території, зокрема, 2 доби тримали і перевіряли людей на блокпосту у Василівці.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова мера Мелітополя: "Окупанти майже 2 дні протримали в заручниках цивільних, які намагались проїхати через ворожий блокпост у Василівці. З тих цивільних, які на морозі ночували у Василівці, 8 авто так і не пустили.

Деяких відразу депортували в сторону Запоріжжя. А деяких "покатали". Спочатку повезли до комендатури окупованого Мелітополя, а потім повернули назад у Василівку".

Деталі: За даними мера, усіх людей окупанти "надто нервово" перевіряли, а до окремих мирних беззбройних жителів застосовували фізичну силу – били прикладом автомата.

Федоров додав, що свої дії окупанти ніяк не пояснювали. А люди, які два дні терпіли терор, врешті були змушені повернутись до Запоріжжя.

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Передісторія:

  • Федоров нагадав, що 2 грудня росіяни змусили людей, які їхали із Запоріжжя підтримати близьких в окупації, в мінусову температуру ночувати на узбіччі дороги.

Теми: Запорізька областьвійнаокупація
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