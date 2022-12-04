Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти 2 дні тримали цивільних на блокпосту у Василівці: били і перевіряли – мер

Ірина БалачукНеділя, 4 грудня 2022, 10:44
Скриншот з google.maps

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російські загарбники продовжують терор мирного населення на тимчасово окупованій території, зокрема, 2 доби тримали і перевіряли людей на блокпосту у Василівці.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова мера Мелітополя: "Окупанти майже 2 дні протримали в заручниках цивільних, які намагались проїхати через ворожий блокпост у Василівці. З тих цивільних, які на морозі ночували у Василівці, 8 авто так і не пустили.

Деяких відразу депортували в сторону Запоріжжя. А деяких "покатали". Спочатку повезли до комендатури окупованого Мелітополя, а потім повернули назад у Василівку".

Деталі: За даними мера, усіх людей окупанти "надто нервово" перевіряли, а до окремих мирних беззбройних жителів застосовували фізичну силу – били прикладом автомата.

Федоров додав, що свої дії окупанти ніяк не пояснювали. А люди, які два дні терпіли терор, врешті були змушені повернутись до Запоріжжя.

Передісторія:

  • Федоров нагадав, що 2 грудня росіяни змусили людей, які їхали із Запоріжжя підтримати близьких в окупації, в мінусову температуру ночувати на узбіччі дороги.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Запорізька областьвійнаокупація
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Надіслали очі тварин: з’явилися нові погрози українським дипломатам

Росія вночі обстріляла ракетами завод "АрселорМіттал Кривий Ріг"

У Швеції вбили критика Кадирова, на якого вже скоювали замах два роки тому

оновленоРосЗМІ: У Росії вибух на одному аеродромі, на іншому – впав безпілотник

ISW спрогнозував, від чого залежатиме успіх ЗСУ на полі бою взимку

Ворог вдарив по об’єктах промислової та енергетичної інфраструктури Запоріжжя

Усі новини...
Запорізька область
ССО вирахували, артилерія ліквідувала: у Пологах знищили ворожий РЕБ
ЗСУ передали "привіт" росіянам на Мелітопольщині: десятки загиблих окупантів – мер
Росіяни поки не відступають з Запорізького напрямку – мер Мелітополя
Останні новини
11:46
Зеленський став людиною року за версією Financial Times
11:14
Пригожин просить покарати Youtube та Google в Росії за "брехню"
11:07
Надіслали очі тварин: з’явилися нові погрози українським дипломатам
11:04
Apple відновила розміщення реклами в Twitter – Маск
11:03
Нідерландська слідча група зібрала в Україні докази для Міжнародного кримінального суду
11:02
Росія вночі обстріляла ракетами завод "АрселорМіттал Кривий Ріг"
11:01
До Польщі прибула нова партія військової техніки США, в тому числі танки Abrams
10:50
Росія посилює кібератаки на Україну та союзників – Microsoft
10:35
Розселяла росіян: у Снігурівці затримали поплічницю окупантів
10:33
Ціни на нафту зросли на тлі рішення ОПЕК+ і набуття чинності санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...