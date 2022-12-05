Путін має бути притягнутий до відповідальності за воєнні злочини - Макрон
Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що російського лідера Владіміра Путіна необхідно переслідувати за воєнні злочини, скоєні в Україні.
Про це він заявив в інтерв'ю CBS News, пише "Європейська правда".
Макрон заявив, що ракетні російські удари по цивільній інфраструктурі є воєнним злочином. "Це - воєнний злочин", - сказав він.
На запитання журналіста, чи повинен Путін бути притягнутися до відповідальності за ці злочини, Макрон відповів: "Ми маємо зібрати всі докази воєнних злочинів. І це те, що ми робимо, відправляючи в Україну поліцейських та експертів… Ми маємо запустити всі юридичні ініціативи. Тому моя відповідь – так".
Водночас Макрон продовжує наполягати на необхідності підтримувати відкритий діалог з Путіним.
Раніше ЗМІ повідомили, що в Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку циркулює проєкт резолюції про створення трибуналу для притягнення російського керівництва до відповідальності за злочини агресії в Україні.
Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС пропонує створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії.
Як повідомив раніше посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич, у Європейській службі зовнішніх дій готують позицію щодо можливих опцій створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності керівництва Росії за злочин агресії проти України.