Путін має бути притягнутий до відповідальності за воєнні злочини - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що російського лідера Владіміра Путіна необхідно переслідувати за воєнні злочини, скоєні в Україні.

Про це він заявив в інтерв'ю CBS News, пише "Європейська правда".

Макрон заявив, що ракетні російські удари по цивільній інфраструктурі є воєнним злочином. "Це - воєнний злочин", - сказав він.

Реклама:

На запитання журналіста, чи повинен Путін бути притягнутися до відповідальності за ці злочини, Макрон відповів: "Ми маємо зібрати всі докази воєнних злочинів. І це те, що ми робимо, відправляючи в Україну поліцейських та експертів… Ми маємо запустити всі юридичні ініціативи. Тому моя відповідь – так".

Водночас Макрон продовжує наполягати на необхідності підтримувати відкритий діалог з Путіним.

Раніше ЗМІ повідомили, що в Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку циркулює проєкт резолюції про створення трибуналу для притягнення російського керівництва до відповідальності за злочини агресії в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС пропонує створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії.

Як повідомив раніше посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич, у Європейській службі зовнішніх дій готують позицію щодо можливих опцій створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності керівництва Росії за злочин агресії проти України.