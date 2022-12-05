Поліція показала рештки збитої ракети в полях Київщини
Понеділок, 5 грудня 2022, 20:12
Збиту ракету окупантів виявили поліцейські на одному із полів Київщини 5 грудня.
Джерело: очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram
Пряма мова: "Потерпілих та пошкоджень інфраструктури немає. Дякуємо силам ППО за відмінну роботу.
Реклама:
Вкотре нагадую громадянам - під час повітряної тривоги, проходьте в укриття!".
Що передувало: Вдень 5 грудня Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку по Україні. Агрессор випустив понад 7 десятків ракет. Більше 60 з них збила українська ППО.