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Поліція показала рештки збитої ракети в полях Київщини

Валентина РоманенкоПонеділок, 5 грудня 2022, 20:12
Поліція показала рештки збитої ракети в полях Київщини
фото з ТГ Нєбитова

Збиту ракету окупантів виявили поліцейські на одному із полів Київщини 5 грудня.

Джерело: очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram

Пряма мова: "Потерпілих та пошкоджень інфраструктури немає. Дякуємо силам ППО за відмінну роботу.

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Вкотре нагадую громадянам  - під час повітряної тривоги, проходьте в укриття!".

Що передувало: Вдень 5 грудня Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку по Україні. Агрессор випустив понад 7 десятків ракет. Більше 60 з них збила українська ППО.

Теми: Київська областьвійна
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