Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція показала рештки збитої ракети в полях Київщини

Валентина РоманенкоПонеділок, 5 грудня 2022, 21:12
фото з ТГ Нєбитова

Збиту ракету окупантів виявили поліцейські на одному із полів Київщини 5 грудня.

Джерело: очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram

Пряма мова: "Потерпілих та пошкоджень інфраструктури немає. Дякуємо силам ППО за відмінну роботу.

 
 

Вкотре нагадую громадянам  - під час повітряної тривоги, проходьте в укриття!".

Що передувало: Вдень 5 грудня Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку по Україні. Агрессор випустив понад 7 десятків ракет. Більше 60 з них збила українська ППО.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Київська областьвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відеоДень ЧС:22: Іспанія провалила серію пенальті, Марокко вперше в історії у чвертьфіналі

Петиція про демобілізацію тих, хто служить рік: Резніков пояснив, як це шкодить обороноздатності

У МЗС РФ кажуть, що нібито готові говорити про гарантії безпеки для Росії

фото, відеоЗеленський після Донбасу поїхав до бійців на Харківщину

Найбільша розвідувальна компанія допоможе захистити критичну інфраструктуру України

Дефіцит в енергосистемі після останньої атаки становить 19% – Шмигаль

Усі новини...
Київська область
В найближчі дні половина Київщини буде без світла – ОВА
На Київщині, Дніпропетровщині і Донеччині застосували екстрені відключення – ДТЕК
Зеленський з’їздив до Переяслава й розповів студентам про дезінформацію РФ
Останні новини
22:53
відеоДень ЧС:22: Іспанія провалила серію пенальті, Марокко вперше в історії у чвертьфіналі
22:52
Резніков: Питання про додаткову мобілізацію в Україні зараз не стоїть
22:32
США не заохочують Україну до ударів по території РФ і не дають їй такого озброєння – Держдеп
22:19
Американець, якого випустили з полону в "ДНР", не може виїхати з Донецька: забрали документи
22:14
У Дніпрі лунають вибухи – ЗМІ
21:54
Україна заявила, що Грузія ігнорує прохання допомогти генераторами, у Тбілісі про це "вперше чують"
21:47
З часу деокупації Херсона російські загарбники тікають у Каланчак і ховають там загиблих
21:46
У США чоловіки стежили за колишніми за допомогою пристрою від Apple: на компанію подали до суду
21:36
Орбан заявляє, що угорське вето на макрофін ЄС для України "неправильно зрозуміли"
21:27
Україна й Молдова створюють робочу групу для координації руху в ЄС
Усі новини...