Поліція показала рештки збитої ракети в полях Київщини

Збиту ракету окупантів виявили поліцейські на одному із полів Київщини 5 грудня.

Джерело: очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram

Пряма мова: "Потерпілих та пошкоджень інфраструктури немає. Дякуємо силам ППО за відмінну роботу.

Вкотре нагадую громадянам - під час повітряної тривоги, проходьте в укриття!".

Що передувало: Вдень 5 грудня Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку по Україні. Агрессор випустив понад 7 десятків ракет. Більше 60 з них збила українська ППО.