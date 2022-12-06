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Інженерні війська РФ власноруч викопали собі могили на Донеччині

Валентина РоманенкоВівторок, 6 грудня 2022, 12:15
Інженерні війська РФ власноруч викопали собі могили на Донеччині
міномет. ілюстративне фото

На Донеччині охоронці кордону та "Чорні запорожці" знищили інженерну групу окупантів, що прибула будувати укріплення та планувала використати екскаватор.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Завдяки координатам аеророзвідки 72-ї окремої механізованої бригади мінометний підрозділ прикордонників виконав вогневу задачу.

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Влучні прильоти 120-мм мін знищили інженерну техніку та особовий склад загарбників.

Теми: Донецька областьПрикордонна службавійна
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