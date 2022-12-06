Інженерні війська РФ власноруч викопали собі могили на Донеччині
Вівторок, 6 грудня 2022, 12:15
На Донеччині охоронці кордону та "Чорні запорожці" знищили інженерну групу окупантів, що прибула будувати укріплення та планувала використати екскаватор.
Джерело: Державна прикордонна служба України
Деталі: Завдяки координатам аеророзвідки 72-ї окремої механізованої бригади мінометний підрозділ прикордонників виконав вогневу задачу.
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