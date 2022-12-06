Інженерні війська РФ власноруч викопали собі могили на Донеччині

На Донеччині охоронці кордону та "Чорні запорожці" знищили інженерну групу окупантів, що прибула будувати укріплення та планувала використати екскаватор.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Завдяки координатам аеророзвідки 72-ї окремої механізованої бригади мінометний підрозділ прикордонників виконав вогневу задачу.

Влучні прильоти 120-мм мін знищили інженерну техніку та особовий склад загарбників.