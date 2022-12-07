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ЗСУ вже вбили 92 740 окупантів, тільки за добу знищено 540 загарбників – Генштаб

Станіслав ПогоріловСереда, 7 грудня 2022, 10:04
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Збройні сили знищили 540 окупантів, з початку збройної агресії, втрати загарбників сягнули 92 740 людей.

Джерело: Генштаб у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 07.12 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 92740 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2935 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5909 (+4) од,
  • артилерійських систем – 1923 (+8) од,
  • РСЗВ – 395 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 211 (+0) од,
  • літаків – 281 (+0) од,
  • гелікоптерів – 264 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1601 (+14),
  • крилатих ракет ‒ 592 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4526 (+21) од,
  • спеціальної техніки ‒ 163 (+0).

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Теми: війнаУкраїнаРосія
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