ЗСУ вже вбили 92 740 окупантів, тільки за добу знищено 540 загарбників – Генштаб
Середа, 7 грудня 2022, 09:04
За минулу добу Збройні сили знищили 540 окупантів, з початку збройної агресії, втрати загарбників сягнули 92 740 людей.
Джерело: Генштаб у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 07.12 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 92740 (+540) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2935 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5909 (+4) од,
- артилерійських систем – 1923 (+8) од,
- РСЗВ – 395 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 211 (+0) од,
- літаків – 281 (+0) од,
- гелікоптерів – 264 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1601 (+14),
- крилатих ракет ‒ 592 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4526 (+21) од,
- спеціальної техніки ‒ 163 (+0).