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Генсек НАТО прокоментував удари безпілотників по аеродромах в Росії

"Європейська правда"Середа, 7 грудня 2022, 15:52

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має право захищатися від нападів Росії на свої міста та об'єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Bloomberg.

Столтенберг зробив цю заяву, відповідаючи на запитання щодо нещодавніх ударів по території Росії.

Столтенберг додав, що НАТО має бути готовим до складних відносин з Росією протягом тривалого часу.

"Коли ця війна закінчиться, це не означає, що ми повернемося до якихось хороших або нормальних відносин з Росією", - сказав він.

Раніше у США заявили, що не надавали Україні озброєння, яке дозволяло б здійснювати удари по території Росії, а також не заохочувало Київ вдаватися до таких дій.

Нагадаємо, генсек НАТО заявив, що Росія намагається заморозити війну в Україні перед тим, як почати більш масштабний наступ навесні.

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Теми: НАТОвійнаРосіяУкраїна
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