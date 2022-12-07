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Генсек НАТО прокомментировал удары беспилотников по аэродромам в России

"Европейская правда"Среда, 7 декабря 2022, 15:52

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право защищаться от нападений России на свои города и объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Столтенберг сделал это заявление, отвечая на вопрос о недавних ударах по территории России.

Столтенберг добавил, что НАТО должно быть готовым к сложным отношениям с Россией в течение длительного времени.

"Когда эта война закончится, это не означает, что мы вернемся к каким-то хорошим или нормальным отношениям с Россией", - сказал он.

Ранее в США заявили, что не предоставляли Украине вооружение, которое позволяло бы осуществлять удары по территории России, а также не поощряло Киев прибегать к таким действиям.

Напомним, генсек НАТО заявил, что Россия пытается заморозить войну в Украине перед тем, как начать более масштабное наступление весной.

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Темы: НАТОвойнаРосcияУкраина
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