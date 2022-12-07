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Прем’єр Грузії виключає надання Україні військової допомоги

"Європейська правда"Середа, 7 грудня 2022, 18:33

Прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі повторив, що офіційний Тбілісі не змінював свою позицію та не збирається надавати Україні військову допомогу.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить "Новости-Грузия". 

"Щодо військової допомоги, ми чітко й недвозначно сказали, що не будемо цього робити. Ми як держава ніколи не будемо вв’язуватися у цю війну. Це наша чітка позиція", - заявив Іраклій Гарібашвілі. 

Він додав, що уряд Грузії вже багато зробив для гуманітарної допомоги Україні, а також країна приймає українців, які виїхали за кордон через війну, та надала можливість дітям навчатися українською. 

"Що стосується додаткової гуманітарної допомоги, ми ще раз розглянемо питання і знайдемо спосіб допомогти", - додав прем’єр. 

Напередодні, 6 грудня, тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов сказав, що Тбілісі вже місяць ігнорує запити Києва на допомогу в умовах енергетичної кризи після російських обстрілів. У правлячій партії "Грузії" у відповідь заявили, що вперше про це чують.

Теми: ГрузіяУкраїнавійна
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