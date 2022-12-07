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Премьер Грузии исключает предоставление Украине военной помощи

"Европейская правда"Среда, 7 декабря 2022, 17:33

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили повторил, что официальный Тбилиси не менял свою позицию и не собирается предоставлять Украине военную помощь.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит "Новости-Грузия". 

"По военной помощи мы четко и недвусмысленно сказали, что не будем этого делать. Мы, как государство, никогда не будем ввязываться в эту войну. Это наша четкая позиция", - заявил Ираклий Гарибашвили. 

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Он добавил, что правительство Грузии уже много сделало для гуманитарной помощи Украине, а также страна принимает украинцев, которые выехали за границу из-за войны, и предоставила возможность детям учиться на украинском. 

"Что касается дополнительной гуманитарной помощи, мы еще раз рассмотрим вопрос и найдем способ помочь", - добавил премьер. 

Накануне, 6 декабря, временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов сказал, что Тбилиси уже месяц игнорирует запросы Киева на помощь в условиях энергетического кризиса после российских обстрелов. В правящей партии "Грузии" в ответ заявили, что впервые об этом слышат.

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Темы: ГрузияУкраинавойна
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