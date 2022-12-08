Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Туреччина хоче домовитися з РФ про 25% знижки на газ

"Європейська правда"Четвер, 8 грудня 2022, 12:36

Туреччина проведе в п'ятницю в Анкарі переговори з російською делегацією, щоб домовитися про знижку на понад 25% на російський газ. 

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на високопоставлених турецьких чиновників, пише "Європейська правда".

Туреччина хоче, щоб знижка поширювалася на платежі 2023 року і деякі попередні платежі 2022 року, розповіли чиновники на умовах анонімності.

Реклама:

Якщо Туреччина не зможе забезпечити знижку на бажаному рівні, то вона добиватиметься відстрочки платежів до 2024 року, сказали урядовці, не уточнюючи деталей. 

Минулого року Росія поставила трохи менше від половини з 59 млрд кубометрів газу, який імпортує Туреччина. 

Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що загальний рахунок Туреччини за електроенергію на 2022 рік може становити $100 млрд, що вдвічі більше, ніж минулого року.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше Угорщина заявила, що "Газпром" дозволить їй відстрочити платежі за природний газ, які мають бути здійснені в найближчі шість місяців.

Теми: ТуреччинаРосіягазціни
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Туреччина
Голова МЗС Туреччини в Москві закликав поновити "зернову угоду"
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
До Києва прибув міністр закордонних справ Туреччини
Останні новини
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
Усі новини...
Реклама: