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Туреччина хоче домовитися з РФ про 25% знижки на газ

"Європейська правда"Четвер, 8 грудня 2022, 13:36

Туреччина проведе в п'ятницю в Анкарі переговори з російською делегацією, щоб домовитися про знижку на понад 25% на російський газ. 

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на високопоставлених турецьких чиновників, пише "Європейська правда".

Туреччина хоче, щоб знижка поширювалася на платежі 2023 року і деякі попередні платежі 2022 року, розповіли чиновники на умовах анонімності.

Якщо Туреччина не зможе забезпечити знижку на бажаному рівні, то вона добиватиметься відстрочки платежів до 2024 року, сказали урядовці, не уточнюючи деталей. 

Минулого року Росія поставила трохи менше від половини з 59 млрд кубометрів газу, який імпортує Туреччина. 

Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що загальний рахунок Туреччини за електроенергію на 2022 рік може становити $100 млрд, що вдвічі більше, ніж минулого року.

Раніше Угорщина заявила, що "Газпром" дозволить їй відстрочити платежі за природний газ, які мають бути здійснені в найближчі шість місяців.

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Теми: ТуреччинаРосіягазціни
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