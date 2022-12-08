Туреччина хоче домовитися з РФ про 25% знижки на газ

Туреччина проведе в п'ятницю в Анкарі переговори з російською делегацією, щоб домовитися про знижку на понад 25% на російський газ.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на високопоставлених турецьких чиновників, пише "Європейська правда".

Туреччина хоче, щоб знижка поширювалася на платежі 2023 року і деякі попередні платежі 2022 року, розповіли чиновники на умовах анонімності.

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Якщо Туреччина не зможе забезпечити знижку на бажаному рівні, то вона добиватиметься відстрочки платежів до 2024 року, сказали урядовці, не уточнюючи деталей.

Минулого року Росія поставила трохи менше від половини з 59 млрд кубометрів газу, який імпортує Туреччина.

Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що загальний рахунок Туреччини за електроенергію на 2022 рік може становити $100 млрд, що вдвічі більше, ніж минулого року.

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Раніше Угорщина заявила, що "Газпром" дозволить їй відстрочити платежі за природний газ, які мають бути здійснені в найближчі шість місяців.