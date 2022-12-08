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Організатори перевороту в Німеччині вербували нових членів за допомогою "ясновидців" – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 8 грудня 2022, 20:52
затримання екстремістів у Німеччині, фото WWW.SPIEGEL.DE

У понад пів сотні обвинувачених у підготовці державного перевороту в Німеччині під час обшуків вилучили гвинтівки, пістолети калібру 9 мм, мечі, ножі, електрошокери, бойові шоломи, прилади нічного бачення та поліцейську табельну зброю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Крім того, за попередньою оцінкою, правоохоронці вилучили понад 130 тисяч євро готівкою, а також значну кількість золота та срібла. Як пише Spiegel, така кількість коштовностей "вразила" правоохоронців.

За повідомленнями, група була розділена на цивільну частину, яка має внутрішню назву "Рада", і військову частину – "тіньовий уряд", який між собою називали "Нова німецька армія". Осередки мережі були також сформовані в Баден-Вюртемберзі, Саксонії та Тюрингії.

До складу "Нової німецької армії" увійшли кілька колишніх і щонайменше один чинний військовослужбовець Бундесверу.

Серед членів мережі – представники найрізноманітніших професій: шеф-кухар, майстер-покрівельник, льотчик, юрист з докторським ступенем, співак-тенор, лікар (який відповідав за "духовні питання" і пожертвував групі 20 тисяч євро). Також до мережі входили двоє нібито ясновидців, які мали перевіряти потенційних соратників на "благонадійність".

За даними прокуратури, підозрювані члени мережі об'єднані "глибоким несприйняттям державних інститутів та демократії в Німеччині", через що вони нібито планували здійснити зміну системи силовим шляхом.

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Попередні дані правоохоронців свідчать, що мережа, яка планувала переворот у Німеччині, до останнього намагалася завербувати нових членів. Кілька представників лише 10 листопада провели конфіденційну зустріч на півночі Німеччини, намагаючись завербувати поліцейських. Федеральна прокуратура Німеччини має на меті з’ясувати, чи відповідають дії учасників мережі класифікації злочину як державної зради.

У Німеччині спеціальні поліцейські сили у середу провели  спецоперацію одночасно в 11 федеральних землях проти правоекстремістської організації, що планувала викрадати політиків та штурмувати Бундестаг. Повідомили про затримання 25 осіб. Серед затриманих – росіянка і чоловік, який контактував з представниками РФ. Серед причетних до групи є й колишня депутатка від AfD.

Посольство РФ заперечує зв’язки з затриманими за підготовку путчу у Німеччині.

Про спецоперацію і заколотників читайте у статті: Скинути Шольца за порадами РФ: як князь, ексдепутатка та військові готували путч у Німеччині.

Теми: Німеччина
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