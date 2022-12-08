Президент Польщі зустрівся з Тихановською та підтримав білоруську опозицію

Президент Польщі Анджей Дуда в четвер зустрівся з лідеркою білоруської демократичної опозиції Світланою Тихановською й висловив сподівання, що його країна матиме кордон із "вільною, суверенною, незалежною Білоруссю".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Зустріч між Дудою й Тихановською відбулася в Палаці Бельведер у Варшаві, після чого обоє провели спільну пресконференцію. На ній польський президент підкреслив, що поляки і білоруси "з одного культурного стопа" й їх об'єднують традиції, культура та історія.

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Дуда зазначив, що приїзд представників білоруської опозиції до Бельведеру є передусім символом того, що Польща вітає їх усім серцем. "Я хотів би, щоб ви відчули, що ви зі своїми братами", – додав він.

Глава Польщі зазначив, що для поляків і для Польщі, якщо десь і є вільна, не далека, суверенна Білорусь, то саме в цій демократичній опозиції.

"Ми хочемо мати кордон з вільною, суверенною, незалежною Білоруссю, суспільство якої, братній народ, вирішує за себе. Ми не хочемо мати кордон з окупованою територією, де стоїть російська армія, яка воює з вільним, суверенним суспільством. Ми підтримуємо вас і будемо підтримувати, щоб ви відновили свою вільну, суверенну, незалежну Батьківщину, але поки цього не сталося, ми завжди раді бачити вас тут, з нами, і нехай це завжди буде для вас другою домівкою", – наголосив він.

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Говорячи про війну в Україні, Дуда пообіцяв зробити все, щоб свідчення про те, що справжні білоруси не з росіянами й ніколи не змиряться з російською окупацією, постійно транслювалися світом.

Президент Польщі не вперше зустрічається з лідеркою опозиції Білорусі. Одна з останніх їхніх зустрічей відбулася в липні, також Дуда й Тихановська кілька разів вели телефонні розмови.

Світлана Тихановська балотувалася на виборах президента Білорусі 2020 року замість чоловіка Сергія, якого було затримано під час передвиборчої кампанії та в грудні 2021-го засуджено до 18 років ув’язнення.

Вибори 2020 року були визнані сфальсифікованими на користь Лукашенка, який влаштував репресії проти незгодних протестувальників. Відтоді Тихановська перебуває за кордоном, де здійснює фактичну політичну діяльність як визнана низкою західних держав легітимна представниця Білорусі.

У серпні Тихановська оголосила про створення "колективного виконавчого органу" – Об'єднаного перехідного кабінету, а також запропонувала Зеленському встановити дипвідносини з ним. "Європейська правда" детально пояснювала, коли та як Україні варто визнати уряд Тихановської, і навіщо це робити.