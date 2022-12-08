Спецназ Косова зайшов у сербський регіон на тлі напруженості із Сербією

Понад 200 спецпризначенців частково визнаного Косова на броньованих автомобіля зайшли на територію муніципалітету Північна Митровиця, де більшість населення становлять серби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kosovo-Online.

За словами кореспондента видання, сили спеціального призначення Косова заблокували весь муніципалітет. Вони пояснюють присутність необхідністю забезпечити безпеку.

Під час входження сил у Північну Митровицю косовські спецпризначенці кинули дві шумові гранати. Попри це, обстановка в муніципалітеті напружена, але спокійна.

Перед цим поліція частково визнаного Косова оголосила про збільшення в прийдешні дні присутності в північних муніципалітетах, де проживають переважно косовські серби.

"З огляду на нинішню ситуацію й тенденції в північних муніципалітетах, поліція збільшить свою присутність на півночі", – так у силовому відомстві пояснили цей крок.

Він відбувається на тлі зростання напруженості на півночі Косова, де кілька днів тому косовськими силовиками було фактично захоплено виборчі органи муніципалітетів на тлі майбутніх перевиборів. Їхньою причиною, нагадаємо, стало оголошення місцевою партією "Сербський список", яка тісно співпрацює з Белградом, бойкоту косовської влади.

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На виборах, які мають відбутися 18 грудня, в разі продовження бойкоту можуть перемогти серби, орієнтовані на співпрацю з Приштиною. У Сербії побоюються, що такі події можуть послабити їхній вплив на півночі Косова. Раніше, нагадаємо, "Сербський список" уже відмовився від бойкоту в косовському парламенті.

Напруженість у відносинах між Сербією та Косовим виникла через рішення останньої штрафувати сербів, які користуються сербськими автомобільними номерами. Косовські серби спершу відреагували бойкотом косовських органів влади, а потім обіцяли відповісти масштабними акціями протесту.

Наприкінці листопада конфлікту вдалося уникнути за посередництва ЄС, проте цей успіх виглядає дуже сумнівним. Читайте більше у статті: Ілюзія компромісу: як владнали конфлікт між Сербією та Косовом та коли буде наступний.