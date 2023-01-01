Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко, який допомагає Путіну воювати, проголосив "рік миру"

"Європейська правда"Неділя, 1 січня 2023, 16:11
Олександр Лукашенко, фото БЕЛТА

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко, який став поплічником РФ у агресії проти України, 1 січня підписав перший новорічний указ, яким оголосив 2023-тій рік "роком миру".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"2023 рік оголошено роком миру та творення. Відповідний указ №1 від 1 січня 2023 року підписав глава держави Александр Лукашенко", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що указ підписано "з метою консолідації білоруського народу, зміцнення у суспільстві ідей миру та творчої праці як головних умов розвитку білоруської держави".

"Ключовими напрямами наступного року будуть удосконалення системи військово-патріотичного виховання населення, просування мирних ініціатив громадян та громадськості, сприяння міжконфесійному діалогу, що забезпечує мир та згоду у білоруському суспільстві, демонстрація переваг білоруської економічної моделі в умовах глобальної турбулентності, позиціонування творчої праці як головної умови розвитку білоруської держави", - сказано в указі Лукашенка.

Згідно з документом, це дозволить "зміцнити сприйняття Білорусі як острівця миру" та стане "білоруською відповіддю на мілітаризацію в європейському регіоні".

Напередодні Нового року  Лукашенко підписав зміни до закону "Про Національні збори (парламент) Республіки Білорусь", які дозволять йому залишатись у політиці й після формального припинення повноважень.

ВІДЕО ДНЯ

У грудні президенти Росії та Білорусі Владімір Путін і Александр Лукашенко за підсумками переговорів у Мінську домовились продовжувати військові навчання та спільно виробляти зброю.

Теми: ЛукашенкоБілорусь
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фото, відеоНа Львівщині затримали російського агента – СБУ

Ситуація в енергосистемі контрольована попри атаку росіян вночі – Укренерго

опитуванняПостійні атаки і енергетичний терор РФ не похитнули українців: більшість – проти поступок

Ракетний удар по Києву 31 грудня: у реанімації помер один із постраждалих

Вночі над Україною збито 39-40 ударних дронів та одну ракету Х-59

Внаслідок нічного обстрілу у Києві пошкоджено об'єкти енергетики – почалися відключення

Усі новини...
Лукашенко
Лукашенко дозволив собі довіку лишатись у парламенті Білорусі – як Путін
У Лукашенка створили другий підрозділ спецпризначенців: хочуть боротися з диверсантами
Лукашенко заявив, що з Путіним не тільки чай п'є
Останні новини
14:29
Якщо Путін збереже обличчя, це буде останній цвях у труну повоєнного порядку – посол
14:23
Японія запропонує родинам, які виїжджають з Токіо, майже $8 тисяч на дитину – ЗМІ
14:16
Президентка Єврокомісії провела першу в новому році розмову із Зеленським
14:15
В окупованому Бердянську заявляють, що збили саморобний безпілотник
14:14
ЄС з лютого надав 485 млн євро для підтримки цивільних українців
14:04
Навчання російських і білоруських військ вкотре продовжили
13:52
Посол ЄС: Обсяги експорту з України до Євросоюзу за 2022 рік зросли, попри війну
13:51
Потрібні кошти на відбудову: КНУ Шевченка просить про допомогу після обстрілу 31 грудня
13:46
У Львові "замінували" будівлю міськради
13:45
Хіт виконавця The Weeknd став найбільш популярною піснею у Spotify
Усі новини...