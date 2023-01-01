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Лукашенко, який допомагає Путіну воювати, проголосив "рік миру"

"Європейська правда"Неділя, 1 січня 2023, 15:11
Лукашенко, який допомагає Путіну воювати, проголосив рік миру
Олександр Лукашенко, фото БЕЛТА

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко, який став поплічником РФ у агресії проти України, 1 січня підписав перший новорічний указ, яким оголосив 2023-тій рік "роком миру".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"2023 рік оголошено роком миру та творення. Відповідний указ №1 від 1 січня 2023 року підписав глава держави Александр Лукашенко", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що указ підписано "з метою консолідації білоруського народу, зміцнення у суспільстві ідей миру та творчої праці як головних умов розвитку білоруської держави".

"Ключовими напрямами наступного року будуть удосконалення системи військово-патріотичного виховання населення, просування мирних ініціатив громадян та громадськості, сприяння міжконфесійному діалогу, що забезпечує мир та згоду у білоруському суспільстві, демонстрація переваг білоруської економічної моделі в умовах глобальної турбулентності, позиціонування творчої праці як головної умови розвитку білоруської держави", - сказано в указі Лукашенка.

Згідно з документом, це дозволить "зміцнити сприйняття Білорусі як острівця миру" та стане "білоруською відповіддю на мілітаризацію в європейському регіоні".

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні Нового року  Лукашенко підписав зміни до закону "Про Національні збори (парламент) Республіки Білорусь", які дозволять йому залишатись у політиці й після формального припинення повноважень.

У грудні президенти Росії та Білорусі Владімір Путін і Александр Лукашенко за підсумками переговорів у Мінську домовились продовжувати військові навчання та спільно виробляти зброю.

Теми: ЛукашенкоБілорусь
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