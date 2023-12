Глава МЗС Литви закликав надати Україні ракети ATACMS

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав надати Україні далекобійні ракети ATACMS і танки Leopard.

Як передає "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Путін робить ставку на подальші затримки. Він повинен програти цю ставку. Україна більш ніж заслужила нашу підтримку і повагу. Настав час відправити ATACMS і спустити з ланцюга Леопардів", - написав Ландсбергіс.

Putin is betting on more delays. He must lose that bet. Ukraine has more than earned our support and respect. It's time to send ATACMS 🚀 and unleash the Leopards 🐆🇺🇦