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Глава МЗС Литви закликав надати Україні ракети ATACMS

"Європейська правда"Четвер, 12 січня 2023, 08:33

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав надати Україні далекобійні ракети ATACMS і танки Leopard.

Як передає "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Путін робить ставку на подальші затримки. Він повинен програти цю ставку. Україна більш ніж заслужила нашу підтримку і повагу. Настав час відправити ATACMS і спустити з ланцюга Леопардів", - написав Ландсбергіс.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна звернулася до США з проханням передати далекобійні ракетні системи ATACMS з умовою узгоджувати цілі, що будуть ними уражені.

Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Росія вважатиме постачання Україні далекобійних ракет вступом США у війну.

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Теми: зброявійнаУкраїнаЛитва
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