Глава МИД Литвы призвал предоставить Украине ракеты ATACMS

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал предоставить Украине ракеты ATACMS и танки Leopard.

Как передает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"Путин делает ставку на дальнейшие задержки. Он должен проиграть эту ставку. Украина более чем заслужила нашу поддержку и уважение. Пришло время отправить ATACMS и спустить с цепи Леопардов", - написал Ландсбергис.

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Putin is betting on more delays. He must lose that bet. Ukraine has more than earned our support and respect. It's time to send ATACMS 🚀 and unleash the Leopards 🐆🇺🇦 — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) January 11, 2023

Ранее СМИ сообщали, что Украина обратилась к США с просьбой передать дальнобойные ракетные системы ATACMS с условием согласовывать цели, которые будут ими поражены.

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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет считать поставки Украине дальнобойных ракет вступлением США в войну.