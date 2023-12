Глава МИД Литвы призвал предоставить Украине ракеты ATACMS

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал предоставить Украине ракеты ATACMS и танки Leopard.

Как передает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"Путин делает ставку на дальнейшие задержки. Он должен проиграть эту ставку. Украина более чем заслужила нашу поддержку и уважение. Пришло время отправить ATACMS и спустить с цепи Леопардов", - написал Ландсбергис.

Putin is betting on more delays. He must lose that bet. Ukraine has more than earned our support and respect. It's time to send ATACMS 🚀 and unleash the Leopards 🐆🇺🇦