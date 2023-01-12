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Глава МИД Литвы призвал предоставить Украине ракеты ATACMS

"Европейская правда"Четверг, 12 января 2023, 07:33

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал предоставить Украине ракеты ATACMS и танки Leopard.

Как передает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"Путин делает ставку на дальнейшие задержки. Он должен проиграть эту ставку. Украина более чем заслужила нашу поддержку и уважение. Пришло время отправить ATACMS и спустить с цепи Леопардов", - написал Ландсбергис.

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Ранее СМИ сообщали, что Украина обратилась к США с просьбой передать дальнобойные ракетные системы ATACMS с условием согласовывать цели, которые будут ими поражены.

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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет считать поставки Украине дальнобойных ракет вступлением США в войну.

Темы: оружиевойнаУкраинаЛитва
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