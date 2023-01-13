Пригожин почав публічно сваритися з регулярною армією РФ через присвоєння "побєд"

Ватажок кишенькової "ПВК Вагнер" Євген Пригожин заявив, що у його угруповання "постійно намагаються вкрасти перемогу", натякаючи на повідомлення Міноборони РФ про нібито захоплення українського Соледару.

Джерело: пресслужба Пригожина у Telegram

Дослівно: "Значної шкоди ПВК "Вагнер" може завдати наша внутрішньовидова боротьба, корупція, бюрократія і чиновники, які хочуть залишитися на своїх місцях. Це більш серйозна загроза існуванню ПВК "Вагнер".

Наприклад, останнім часом у засобах масової інформації ведеться активна робота з того, щоб заборонити словосполучення "ПВК Вагнер", не вимовляти його вголос і всіляко уникати, як чорт ладану.

У "ПВК Вагнер" постійно намагаються вкрасти перемогу і розповідають про присутність незрозуміло кого, аби принизити їхні заслуги".

Деталі: 13 січня Міноборони Росії раптово заявило про нібито окупацію міста Соледар.

Окупанти повідомили, що не змогли б "захопити" Соледар без "підрозділів ВДВ, які здійснили прихований маневр, атакували позиції Києва, блокували місто з північного і південного боків".

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Також в РФ розхвалили штурмову та армійську авіацію, ракетні війська й артилерією російської армії, яка нібито теж важко працювала задля окупації міста.

Відзначимо, що українські захисники спростовують інформацію про окупацію Соледара. Востаннє, коментуючи ситуацію в місті, речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий зазначав, що в Соледарі точаться важкі бої і інформація росіян про окупацію - не відповідає дійсності.

Російські, західні та українські ЗМІ неодноразово писали, що Соледар намагаються захопити найманці та російські ув’язненні, яких набрали у кишенькову ПВК "Вагнер".

Українські захисники також повідомляли, що на Бахмутському напрямку та Соледарі працюють вагнерівці, котрі, нешкодуючи "гарматного м'яса", закидали місто трупами своїх "побратимів".

На думку міністра оборони України Олексія Резнікова, найманців "Вагнера" цікавить не просто захоплення Соледара, вони будуть намагатися "заробляти гроші на крові", адже там розташовані найбільші в Європі соляні шахти.

Крім того, Пригожину "потрібно надати якісь докази, щоб заявити, що вони кращі за регулярні збройні сили Російської Федерації".

Соледар знаходиться приблизно в 10 км від Бахмута, стратегічного міста, де українські та російські війська вже кілька місяців ведуть війну на виснаження.

Пригожин зробив захоплення Бахмута своєю особистою метою.

Захоплення Бахмута може прокласти шлях для просування росіян до Краматорська і Слов'янська.

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