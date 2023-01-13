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Пригожин начал публично ссориться с регулярной армией РФ из-за "присвоения побед"

Алена МазуренкоПятница, 13 января 2023, 14:11
Пригожин начал публично ссориться с регулярной армией РФ из-за присвоения побед
ЕВГЕНИЙ ПРИГОЖИН, ФОТО: ТАСС

Главарь карманной "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что у его группировки "постоянно пытаются украсть победу", намекая на сообщения Минобороны РФ о якобы захвате украинского Соледара.

Источник: пресс-служба Пригожина в Telegram

Дословно: "Значительный вред ЧВК "Вагнер" может нанести наша внутривидовая борьба, коррупция, бюрократия и чиновники, которые хотят остаться на своих местах. Это более серьезная угроза существованию ЧВК "Вагнер".

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Например, в последнее время в средствах массовой информации ведется активная работа по тому, чтобы запретить словосочетание "ЧВК Вагнер", не произносить его вслух и всячески избегать, как черт ладана.

У "ЧВК Вагнер" постоянно пытаются украсть победу и рассказывают о присутствии непонятно кого, чтобы принизить их заслуги".

Детали: 13 января Минобороны России внезапно заявило о якобы оккупации города Соледар.

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Оккупанты сообщили, что не смогли бы "захватить" Соледар без "подразделений ВДВ, которые совершили скрытый маневр, атаковали позиции Киева, блокировали город с северной и южной сторон".

Также в РФ расхвалили штурмовую и армейскую авиацию, ракетные войска и артиллерию российской армии, которые якобы тоже тяжело работали для оккупации города.

Отметим, что украинские защитники опровергают информацию об оккупации Соледара. Последний раз, комментируя ситуацию в городе, представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый отмечал, что в Соледаре идут тяжелые бои и информация россиян об оккупации - не соответствует действительности. 

Российские, западные и украинские СМИ неоднократно писали, что Соледар пытаются захватить наемники и российские заключенные, которых набрали в карманную "ЧВК Вагнер".

Украинские защитники также сообщали, что на Бахмутском направлении и Соледаре работают вагнеровцы, которые, не жалея "пушечного мяса", забросали город трупами своих "собратьев". 

По мнению министра обороны Украины Алексея Резникова, наемников "Вагнера" интересует не просто захват Соледара, они будут пытаться "зарабатывать деньги на крови", ведь там расположены крупнейшие в Европе соляные шахты.

Кроме того, Пригожину "нужно предоставить какие-то доказательства, чтобы заявить, что они лучше регулярных вооруженных сил Российской Федерации".

Соледар находится примерно в 10 км от Бахмута, стратегического города, где украинские и российские войска уже несколько месяцев ведут войну на истощение.

Пригожин сделал захват Бахмута своей личной целью.

Захват Бахмута может проложить путь для продвижения россиян к Краматорску и Славянску.

Напомним:

  • 11 января Россия снова сменила командующего своей группировки в Украине. Так, Сергея Суровикина сняли с должности командующего и назначили на этот пост начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. Суровикин теперь его заместитель.
  • В украинском Генштабе и Минобороны считают, что такие частые ротации в российской армии свидетельствуют о проблемах в управлении войсками.
  • В частности, министр обороны Украины Алексей Резников считает, что замена командующего российскими военными в Украине свидетельствует о конфликте между руководством регулярной армии РФ и главой "ЧВК Вагнер" Евгением Пригожиным.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что в России будет борьба за власть между Вооруженными силами, военными формированиями Евгения Пригожина и Рамзана Кадырова, а также новым вооруженным формированием силовых структур РФ - и их противостояние достигнет центра Москвы.

Темы: ПригожинВагнерСоледарРосcия
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