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Держдеп про Соледар: "Успіхи" Росії ціною великих втрат не змінять хід війни

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 13 січня 2023, 14:36
Держдеп про Соледар: Успіхи Росії ціною великих втрат не змінять хід війни
НЕД ПРАЙС, ФОТО GETTY IMAGES

Речник Державного департаменту Сполучених Штатів Нед Прайс заявив, що тактичне просування окупантів на фронті не зможе змінити стратегічний провал Росії та хід війни у цілому, так він відповів на питання щодо перебігу боїв у Соледарі.

Джерело: "Радіо Свобода"

Пряма мова Прайса: "По-перше, причина, чому запекла битва за таке місто, як Соледар – місто з приблизно 10 тисячами мешканців, принаймні до війни – потрапляє в заголовки, полягає в можливості (і вона не підтверджена), що росіяни досягають або, принаймні, претендують на додаткові здобутки ціною великих втрат".

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Деталі: Речник Держдепу вказав на те що захоплення російськими військами нових територій, попри великі втрати – це те, про що "ми не чули протягом досить тривалого часу". Він пояснив це ефективністю контрнаступу України, який почався минулого року.

При цьому, за його словами, будь-який "успіх" росіян ціною великих втрат не компенсує стратегічний провал, хоча запеклі бої на Донбасі триватимуть і будуть супроводжуватися успіхами та поразками для обох сторін.

"Будь-який подальший успіх Росії, навіть такою великою ціною у вигляді втрат особового складу та обладнання, ніколи не зможе змінити хід цієї війни. Жодне тактичне просування не зможе змінити стратегічний провал, з яким президент Путін і його війська зіткнулися з перших днів цієї війни, і стратегічну невдачу, яка лише посилилася ефективним контрнаступом України", - підкреслив Прайс.

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Теми: Соледарвійна
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