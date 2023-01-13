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Держдеп про Соледар: "Успіхи" Росії ціною великих втрат не змінять хід війни

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 13 січня 2023, 15:36
НЕД ПРАЙС, ФОТО GETTY IMAGES

Речник Державного департаменту Сполучених Штатів Нед Прайс заявив, що тактичне просування окупантів на фронті не зможе змінити стратегічний провал Росії та хід війни у цілому, так він відповів на питання щодо перебігу боїв у Соледарі.

Джерело: "Радіо Свобода"

Пряма мова Прайса: "По-перше, причина, чому запекла битва за таке місто, як Соледар – місто з приблизно 10 тисячами мешканців, принаймні до війни – потрапляє в заголовки, полягає в можливості (і вона не підтверджена), що росіяни досягають або, принаймні, претендують на додаткові здобутки ціною великих втрат".

Деталі: Речник Держдепу вказав на те що захоплення російськими військами нових територій, попри великі втрати – це те, про що "ми не чули протягом досить тривалого часу". Він пояснив це ефективністю контрнаступу України, який почався минулого року.

При цьому, за його словами, будь-який "успіх" росіян ціною великих втрат не компенсує стратегічний провал, хоча запеклі бої на Донбасі триватимуть і будуть супроводжуватися успіхами та поразками для обох сторін.

"Будь-який подальший успіх Росії, навіть такою великою ціною у вигляді втрат особового складу та обладнання, ніколи не зможе змінити хід цієї війни. Жодне тактичне просування не зможе змінити стратегічний провал, з яким президент Путін і його війська зіткнулися з перших днів цієї війни, і стратегічну невдачу, яка лише посилилася ефективним контрнаступом України", - підкреслив Прайс.

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Теми: Соледарвійна
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