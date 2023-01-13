Госдеп о Соледаре: "Успехи" России ценой больших потерь не изменят ход войны
Представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Нед Прайс заявил, что тактическое продвижение оккупантов на фронте не сможет изменить стратегический провал России и ход войны в целом, так он ответил на вопрос о ходе боев в Соледаре.
Источник: "Радио Свобода"
Прямая речь Прайса: "Во-первых, причина, почему ожесточенная битва за такой город, как Соледар - город с примерно 10 тысячами жителей, по крайней мере до войны - попадает в заголовки, заключается в возможности (и она не подтверждена), что россияне достигают или, по крайней мере, претендуют на дополнительные достижения ценой больших потерь".
Детали: Представитель Госдепа указал на то, что захват российскими войсками новых территорий, несмотря на большие потери - это то, о чем "мы не слышали в течение достаточно длительного времени". Он объяснил это эффективностью контрнаступления Украины, которое началось в прошлом году.
При этом, по его словам, любой "успех" россиян ценой больших потерь не компенсирует стратегический провал, хотя ожесточенные бои на Донбассе будут продолжаться и будут сопровождаться успехами и поражениями для обеих сторон.
"Любой дальнейший успех России, даже такой большой ценой в виде потерь личного состава и оборудования, никогда не сможет изменить ход этой войны. Ни одно тактическое продвижение не сможет изменить стратегический провал, с которым президент Путин и его войска столкнулись с первых дней этой войны, и стратегическую неудачу, которая лишь усугубилась эффективным контрнаступлением Украины", - подчеркнул Прайс.
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Что предшествовало:
- 13 января Министерство обороны России сделало официальное заявление о захвате города Соледар Донецкой области.
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 13 января сообщала, что ночь в Соледаре Донецкой области была тяжелой - украинские защитники пытаются удержать оборону, продолжаются бои.
- Зеленский в вечернем видеообращении 12 января подчеркнул, что украинские защитники удерживают город.
- В тот же день Министерство обороны США не подтвердило, что Соледар захвачен российскими оккупантами.
- 13 января аналитики Института изучения войны заявили, что российские оккупанты, вевоятно, захватили город Соледар, однако это не приведет к окружению Бахмута.