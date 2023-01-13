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Госдеп о Соледаре: "Успехи" России ценой больших потерь не изменят ход войны

Станислав ПогориловПятница, 13 января 2023, 14:36
Госдеп о Соледаре: Успехи России ценой больших потерь не изменят ход войны
НЕД ПРАЙС, ФОТО GETTY IMAGES

Представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Нед Прайс заявил, что тактическое продвижение оккупантов на фронте не сможет изменить стратегический провал России и ход войны в целом, так он ответил на вопрос о ходе боев в Соледаре.

Источник: "Радио Свобода"

Прямая речь Прайса: "Во-первых, причина, почему ожесточенная битва за такой город, как Соледар - город с примерно 10 тысячами жителей, по крайней мере до войны - попадает в заголовки, заключается в возможности (и она не подтверждена), что россияне достигают или, по крайней мере, претендуют на дополнительные достижения ценой больших потерь".

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Детали: Представитель Госдепа указал на то, что захват российскими войсками новых территорий, несмотря на большие потери - это то, о чем "мы не слышали в течение достаточно длительного времени". Он объяснил это эффективностью контрнаступления Украины, которое началось в прошлом году.

При этом, по его словам, любой "успех" россиян ценой больших потерь не компенсирует стратегический провал, хотя ожесточенные бои на Донбассе будут продолжаться и будут сопровождаться успехами и поражениями для обеих сторон.

"Любой дальнейший успех России, даже такой большой ценой в виде потерь личного состава и оборудования, никогда не сможет изменить ход этой войны. Ни одно тактическое продвижение не сможет изменить стратегический провал, с которым президент Путин и его войска столкнулись с первых дней этой войны, и стратегическую неудачу, которая лишь усугубилась эффективным контрнаступлением Украины", - подчеркнул Прайс.

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Темы: Соледарвойна
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