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Прем'єр Польщі про удар по Дніпру: Росію потрібно негайно зупинити

Ольга Глущенко Неділя, 15 січня 2023, 23:31
Прем'єр Польщі про удар по Дніпру: Росію потрібно негайно зупинити
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, фото getty images

Глава уряду Польщі Матеуш Моравецький закликав негайно зупинити Росію, розмістивши відео зруйнованого будинку в Дніпрі.

Джерело: Моравецький у Twitter

Пряма мова: "Росія свідомо вчиняє чергові військові злочини проти мирного населення. Це нелюдяно. Ми повинні діяти негайно, щоб зупинити її".

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Теми: ПольщаДніпрообстрілРосія
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