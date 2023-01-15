Прем'єр Польщі про удар по Дніпру: Росію потрібно негайно зупинити
Неділя, 15 січня 2023, 23:31
Глава уряду Польщі Матеуш Моравецький закликав негайно зупинити Росію, розмістивши відео зруйнованого будинку в Дніпрі.
Джерело: Моравецький у Twitter
Пряма мова: "Росія свідомо вчиняє чергові військові злочини проти мирного населення. Це нелюдяно. Ми повинні діяти негайно, щоб зупинити її".
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Russia intentionally keeps on committing war crimes against civilians. It’s inhuman. We need to act now and make them stop.— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) January 15, 2023
Rosja celowo popełnia kolejne zbrodnie wojenne na ludności cywilnej. To nieludzkie. Musimy działać natychmiast, żeby ją powstrzymać. https://t.co/0k1J2pCBy9
Передісторія:
- Росіяни у суботу в ході масованої ракетної атаки влучили у багатоповерхівку в Дніпрі.
- Удар нанесли ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі
- У місті Дніпро влада оголосила триденну жалобу за загиблими внаслідок російського ракетного удару.
- Раніше було відомо, що 29 осіб загинуло, з них одна дитина, 73 особи дістали поранень. Розбір завалів триває.
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