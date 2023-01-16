Прем'єр Польщі про удар по Дніпру: Росію потрібно негайно зупинити
Понеділок, 16 січня 2023, 00:31
Глава уряду Польщі Матеуш Моравецький закликав негайно зупинити Росію, розмістивши відео зруйнованого будинку в Дніпрі.
Джерело: Моравецький у Twitter
Пряма мова: "Росія свідомо вчиняє чергові військові злочини проти мирного населення. Це нелюдяно. Ми повинні діяти негайно, щоб зупинити її".
Russia intentionally keeps on committing war crimes against civilians. It’s inhuman. We need to act now and make them stop.— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) January 15, 2023
Rosja celowo popełnia kolejne zbrodnie wojenne na ludności cywilnej. To nieludzkie. Musimy działać natychmiast, żeby ją powstrzymać. https://t.co/0k1J2pCBy9
Передісторія:
- Росіяни у суботу в ході масованої ракетної атаки влучили у багатоповерхівку в Дніпрі.
- Удар нанесли ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі
- У місті Дніпро влада оголосила триденну жалобу за загиблими внаслідок російського ракетного удару.
- Раніше було відомо, що 29 осіб загинуло, з них одна дитина, 73 особи дістали поранень. Розбір завалів триває.
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