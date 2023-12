Прем'єр Польщі про удар по Дніпру: Росію потрібно негайно зупинити

Глава уряду Польщі Матеуш Моравецький закликав негайно зупинити Росію, розмістивши відео зруйнованого будинку в Дніпрі.

Джерело: Моравецький у Twitter

Пряма мова: "Росія свідомо вчиняє чергові військові злочини проти мирного населення. Це нелюдяно. Ми повинні діяти негайно, щоб зупинити її".

Реклама:

Russia intentionally keeps on committing war crimes against civilians. It’s inhuman. We need to act now and make them stop.



Rosja celowo popełnia kolejne zbrodnie wojenne na ludności cywilnej. To nieludzkie. Musimy działać natychmiast, żeby ją powstrzymać. https://t.co/0k1J2pCBy9