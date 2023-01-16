Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прем'єр Польщі про удар по Дніпру: Росію потрібно негайно зупинити

Ольга Глущенко Понеділок, 16 січня 2023, 00:31
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, фото getty images

Глава уряду Польщі Матеуш Моравецький закликав негайно зупинити Росію, розмістивши відео зруйнованого будинку в Дніпрі.

Джерело: Моравецький у Twitter

Пряма мова: "Росія свідомо вчиняє чергові військові злочини проти мирного населення. Це нелюдяно. Ми повинні діяти негайно, щоб зупинити її".

Передісторія:

Читайте також: "Ненависті до Росії більше ніж страху". Репортаж із Дніпра, де окупанти обстріляли багатоповерхівку

Теми: ПольщаДніпрообстрілРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Бачимо, що готує Росія, і намагаємося зменшити її потенціал – Зеленський

У Києві йшли на межі графіка відключень, аби не стало ще гірше – Yasno

списокЗа посаду директора НАБУ далі боротимуться 22 кандидати

Зеленський пережив більше 12 замахів з початку російського вторгнення – The Independent

фото, відеоБританія надала Україні пакет допомоги: танки Challenger 2 дозволять перейти до вигнання військ РФ

Україна і РФ працюють над великим обміном: Лубінець передав список із 800 людей, Москалькова – 200

Усі новини...
Польща
Польський Сейм стурбований здоров’ям Саакашвілі
Біля кордону Польщі з Білоруссю знайшли останки двох людей
Польща передала Україні 8000 терміналів Starlink – Мінцифри
Останні новини
00:31
Глава МЗС Австрії закликає "не перегнути палицю" у відносинах із Росією
00:19
Сумщина: росіяни впродовж доби обстріляли дві прикордонні громади
23:55
Україна відновлює пасажирське залізничне сполучення з Румунією
23:54
Бачимо, що готує Росія, і намагаємося зменшити її потенціал – Зеленський
23:45
У Румунії підтвердили російське походження ракетного двигуна, що вимило на пляж
23:39
Зеленський анонсував активну дипломатію, яка несе "оборонні плоди"
23:17
Командувач армії Британії: Допомога Україні виправдана, але вона ослабить британські війська
23:13
У МОЗ нагадали, де та як здавати кров
23:09
У Києві йшли на межі графіка відключень, аби не стало ще гірше – Yasno
22:43
У Росії заявили, що нібито виготовили перші ядерні торпеди "Посейдон"
Усі новини...