Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В.о. глави МВС про катастрофу в Броварах: Працюватимемо день і ніч, щоб знайти відповідь

Валентина РоманенкоСереда, 18 січня 2023, 17:10
Ігор Клименко. фото Нацполіції

Тимчасовий виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко ставить першочерговим завданням забезпечення стабільної роботи всіх органів та підрозділів МВС.

Джерело: Клименко в ефірі національного телемарафону та в Facebook

Пряма мова: "Це велика втрата для всього великого колективу Міністрества внутрішніх справ. Чесно кажучи, на даний момент ми просто всі спустошені. Тому що втратили наших професійних керівників, авторитетних людей, наших товаришів... Хочу висловити слова співчуття рідним усіх загиблих сьогоді в катастрофі.

На сьогоднішній день наше основне завдання – це продовження тієї лінії та політики МВС, яку започаткував та успішно впроваджував міністр Монастирський".

Деталі: За словами т.в.о міністра, перше, що потрібно зробити, – забезпечити стабільну роботу всіх органів та підрозділів МВС.

Клименко запевнив, що МВС спільно з іншими правоохоронними органами, Офісом генерального прокурора зробить усе, щоб найближчим часом визначити і встановити, чому ця катастрофа відбулася.

Пряма мова: "Будемо працювати день і ніч, щоб на всі питання, які є в нас, у суспільства, ми могли дати чітку відповідь.

ВІДЕО ДНЯ

Незважаючи на внутрішнє спустошення, яке ми всі відчуваємо, команда керівництва МВС впевнено та стабільно працює".

Що передувало: Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 18 січня поклав виконання обов'язків міністра внутрішніх справ на голову Нацполіції Ігоря Клименка.

Передісторія:

Теми: МВСкатастрофиБровариавіа
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Новий глава МЗС Ізраїлю планує відвідати Україну – ЗМІ 

"Талліннська декларація": 9 країн Європи пообіцяли безпрецедентну військову допомогу Україні

Іран не визнає анексію захоплених Росією українських регіонів – глава МЗС

"Сущий біс Епіфаній" і "владні Іроди": щодо намісника Києво-Печерської лаври відкрили провадження

фотоГлава Євроради виступив у Раді: Україна - це ЄС, і ми будемо разом

У парламенті Нідерландів підтримали надання Україні систем Patriot

Усі новини...
МВС
Зеленський про трагедію у Броварах: Кожна смерть – це результат війни
Трагедія в Броварах. Що відомо про катастрофу гелікоптера з керівництвом МВС
Авіакатастрофа в Броварах: рятувальні роботи завершено
Останні новини
20:34
Угорщина заблокувала виділення Україні 500 млн євро військової допомоги ЄС – ЗМІ
20:27
США досягли ліміту боргу в понад $31 трильйон, Мінфін вживає негайні заходи
20:26
У Раду подали проєкт закону, який забороняє діяльність церков, якими керують з Росії
20:19
У Франції заблокували кошти кремлівського телеканалу RT
20:14
відеоПрезидент Європейської ради отримав табличку на Алеї гідності в Києві
19:58
Актора Алека Болдуїна судитимуть за вбивство українки Галини Гатчинс
19:56
Прем'єр Нідерландів: Європа і США зможуть домовитись щодо танків для України
19:42
Найбільша у світі нафтосервісна компанія SLB активізувала бізнес у РФ після початку війни – Reuters
19:40
У Сербії позиваються проти ПВК "Вагнера" через вербування найманців на війну в Україні
19:34
БЕБ передало Силам оборони арештовану техніку на 112 мільйонів
Усі новини...