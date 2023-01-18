В.о. глави МВС про катастрофу в Броварах: Працюватимемо день і ніч, щоб знайти відповідь
Тимчасовий виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко ставить першочерговим завданням забезпечення стабільної роботи всіх органів та підрозділів МВС.
Джерело: Клименко в ефірі національного телемарафону та в Facebook
Пряма мова: "Це велика втрата для всього великого колективу Міністрества внутрішніх справ. Чесно кажучи, на даний момент ми просто всі спустошені. Тому що втратили наших професійних керівників, авторитетних людей, наших товаришів... Хочу висловити слова співчуття рідним усіх загиблих сьогоді в катастрофі.
На сьогоднішній день наше основне завдання – це продовження тієї лінії та політики МВС, яку започаткував та успішно впроваджував міністр Монастирський".
Деталі: За словами т.в.о міністра, перше, що потрібно зробити, – забезпечити стабільну роботу всіх органів та підрозділів МВС.
Клименко запевнив, що МВС спільно з іншими правоохоронними органами, Офісом генерального прокурора зробить усе, щоб найближчим часом визначити і встановити, чому ця катастрофа відбулася.
Пряма мова: "Будемо працювати день і ніч, щоб на всі питання, які є в нас, у суспільства, ми могли дати чітку відповідь.
Незважаючи на внутрішнє спустошення, яке ми всі відчуваємо, команда керівництва МВС впевнено та стабільно працює".
Що передувало: Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 18 січня поклав виконання обов'язків міністра внутрішніх справ на голову Нацполіції Ігоря Клименка.
Передісторія:
- Вранці 18 січня у місті Бровари на Київщині поблизу дитячого садка упав гвинтокрил – спалахнула пожежа.
- У результаті катастрофи загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович, помічники та охорона міністра. Інформація про загальну кількість загиблих різнилась. Станом на 15.00 за даними ДСНС, всього загинули 14 людей, серед яких – одна дитина.
- Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що трагедія з падінням гвинтокрила у Броварах сталася під час польоту міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в одну з гарячих точок України, де тривають бойові дії.
- Служба безпеки розпочала провадження через падіння гелікоптера у Броварах, серед основних версій – порушення правил польоту, технічна несправність і умисні дії.
- О 15.45 рятувальники повідомили про завершення пошукових робіт на місці авіакатастрофи гелікоптера ДСНС у Броварах.