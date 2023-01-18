В.о. глави МВС про катастрофу в Броварах: Працюватимемо день і ніч, щоб знайти відповідь

Тимчасовий виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко ставить першочерговим завданням забезпечення стабільної роботи всіх органів та підрозділів МВС.

Джерело: Клименко в ефірі національного телемарафону та в Facebook

Пряма мова: "Це велика втрата для всього великого колективу Міністрества внутрішніх справ. Чесно кажучи, на даний момент ми просто всі спустошені. Тому що втратили наших професійних керівників, авторитетних людей, наших товаришів... Хочу висловити слова співчуття рідним усіх загиблих сьогоді в катастрофі.

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На сьогоднішній день наше основне завдання – це продовження тієї лінії та політики МВС, яку започаткував та успішно впроваджував міністр Монастирський".

Деталі: За словами т.в.о міністра, перше, що потрібно зробити, – забезпечити стабільну роботу всіх органів та підрозділів МВС.

Клименко запевнив, що МВС спільно з іншими правоохоронними органами, Офісом генерального прокурора зробить усе, щоб найближчим часом визначити і встановити, чому ця катастрофа відбулася.

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Пряма мова: "Будемо працювати день і ніч, щоб на всі питання, які є в нас, у суспільства, ми могли дати чітку відповідь.

Незважаючи на внутрішнє спустошення, яке ми всі відчуваємо, команда керівництва МВС впевнено та стабільно працює".

Що передувало: Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 18 січня поклав виконання обов'язків міністра внутрішніх справ на голову Нацполіції Ігоря Клименка.

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