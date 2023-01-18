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И.о. главы МВД о катастрофе в Броварах: Будем работать день и ночь, чтобы найти ответ

Валентина РоманенкоСреда, 18 января 2023, 16:10
И.о. главы МВД о катастрофе в Броварах: Будем работать день и ночь, чтобы найти ответ
Игорь Клименко. фото Нацполиции

Временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Игорь Клименко ставит первоочередной задачей обеспечение стабильной работы всех органов и подразделений МВД.

Источник: Клименко в эфире национального телемарафона и в Facebook

Прямая речь: "Это большая потеря для всего большого коллектива Министрества внутренних дел. Честно говоря, на данный момент мы просто все опустошены. Потому что потеряли наших профессиональных руководителей, авторитетных людей, наших товарищей... Хочу выразить слова соболезнования родным всех погибших сегодня в катастрофе.

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На сегодняшний день наша основная задача - это продолжение той линии и политики МВД, которую начал и успешно внедрял министр Монастырский".

Детали: По словам и.о. министра, первое, что нужно сделать, - обеспечить стабильную работу всех органов и подразделений МВД.

Клименко заверил, что МВД совместно с другими правоохранительными органами, Офисом генерального прокурора сделает все, чтобы в ближайшее время определить и установить, почему эта катастрофа произошла.

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Прямая речь: "Будем работать день и ночь, чтобы на все вопросы, которые есть у нас, у общества, мы могли дать четкий ответ.

Несмотря на внутреннее опустошение, которое мы все чувствуем, команда руководства МВД уверенно и стабильно работает".

Что предшествовало: Кабинет министров на внеочередном заседании 18 января возложил исполнение обязанностей министра внутренних дел на главу Нацполиции Игоря Клименко.

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Темы: МВДкатастрофыБроварыавиа
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