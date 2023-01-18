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Зеленський про трагедію у Броварах: Кожна смерть – це результат війни

Олена РощінаСереда, 18 січня 2023, 18:46
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський назвав падіння гелікоптера з керівництвом Міністерства внутрішніх справ на дитячий садок у Броварах наслідком війни, але заявив, що за свою безпеку він не переживає.  

Джерело: Володимир Зеленський в онлайн-включенні на Всесвітній економічний форум у Давосі, відповідаючи на запитання після свого виступу

Деталі: На запитання ведучого, чи не переживає він про свою безпеку після інциденту у Броварах, Зеленський відповів: "Я не переживаю. Мені немає що додати". 

При цьому український президент сказав, що падіння гелікоптера з керівництвом МВС у Броварах – це не просто "нещасний випадок".

Пряма мова: "Я вважаю – через той досвід війни, який є сьогодні у мене і у нашого суспільства: це не нещасний випадок, це війна. Війна просто не тільки на полі бою. У війни є кілька напрямків. Немає більше нещасних випадків, усе це результат війни. Абсолютно. Усі ці кроки, все, що відбувається. 

Ракети, які б’ють по наших людях, по цивільному населенню. Те, що відбувається, коли гинуть діти у садочках, школах. Хтось може розповсюджувати інформацію, що "ми цілили не в цивільне населення, а ми хотіли саме по енергетичній інфраструктурі вдарити, але так вийшло" або ще щось. Це просто зайві слова. 

Усе це – кожна людина і кожна смерть – це результат війни". 

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Теми: ЗеленськийБровариМВСвійна
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