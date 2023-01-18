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Зеленский о трагедии в Броварах: Каждая смерть – это результат войны

Елена РощинаСреда, 18 января 2023, 18:46
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский назвал падение вертолета с руководством Министерства внутренних дел на детский сад в Броварах следствием войны, но заявил, что за свою безопасность он не переживает.  

Источник: Владимир Зеленский в онлайн-включении на Всемирный экономический форум в Давосе, отвечая на вопросы после своего выступления

Детали: На вопрос ведущего, не переживает ли он о своей безопасности после инцидента в Броварах, Зеленский ответил: "Я не переживаю. Мне нечего добавить". 

При этом украинский президент сказал, что падение вертолета с руководством МВД в Броварах – это не просто "несчастный случай".

Прямая речь: "Я считаю – из-за того опыта войны, который есть сегодня у меня и у нашего общества: это не несчастный случай, это война. Война просто не только на поле боя. У войны есть несколько направлений. Нет больше несчастных случаев, все это результат войны. Абсолютно. Все эти шаги, все, что происходит. 

Ракеты, которые бьют по нашим людям, по гражданскому населению. То, что происходит, когда гибнут дети в садиках, школах. Кто-то может распространять информацию, что "мы целились не в гражданское население, а мы хотели именно по энергетической инфраструктуре ударить, но так получилось" или еще что-то. Это просто лишние слова. 

Все это – каждый человек и каждая смерть – это результат войны".

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Темы: ЗеленскийБроварыМВДвойна
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