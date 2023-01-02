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Інтерес російської розвідки до Німеччини зростає: спецслужби посилюють протидію

"Європейська правда"Понеділок, 2 січня 2023, 15:15

Керівник Федерального відомства з питань захисту конституції Німеччини (BfV) Томас Хальденванг заявив, що німецькі спецслужби докладають зусиль для недопущення в країну нових російських шпигунів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Хальденванг заявив в інтерв’ю DPA.

Він вважає, що інтерес російської розвідки до Німеччини не лише не згасає, але й зростає в міру того, як розгортається повномасштабне вторгнення Росії в Україну. "Нинішній випадок (із затриманням шпигуна у Федеральній службі зовнішньої розвідки Німеччини) також показує, наскільки реальною є небезпека російського шпигунства", – додав Хальденванг.

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Глава BfV вважає, що Росія спробує компенсувати розвідувальні можливості, втрачені внаслідок вислання 40 своїх агентів, які працювали під дипломатичним прикриттям у посольстві в Берліні за рахунок більшої кількості або "приїжджих агентів", або інших підставних осіб.

"Ми докладаємо великих зусиль, щоб запобігти подальшому приїзду до Німеччини осіб, які можуть бути пов'язані з російськими службами", – наголосив Хальденванг. З цією метою, за його словами, федеральний уряд також посилив візові правила.

Крім того, Німеччина очікує масового збільшення російських кібератак і так званих операцій впливу, до яких відносять дезінформаційні кампанії та інші методи, спрямовані на вплив на громадську думку, результати виборів або політичні рішення в країні-об'єкті впливу.

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Водночас Хальденванг наполягає, що німецька розвідка відчуває себе достатньою мірою підготовленою до сучасних викликів. За його словами, Федеральне відомство з питань захисту конституції вже певний час готувалося до посилення шпигунської активності російських та інших служб, значно збільшило кількість фахівців та провівши реструктуризацію, серед іншого, за рахунок більш тісної інтеграції з органами кібербезпеки.

Як повідомлялося, 21 грудня Федеральна прокуратура Німеччини заарештувала співробітника Федеральної розвідувальної служби країни за підозрою у державній зраді – чоловіка підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Стверджується, що чоловік, який працює на Федеральну розвідувальну службу Німеччини, у 2022 році передав російській спецслужбі інформацію, отриману під час своєї професійної діяльності (про що саме йдеться – не розголошується через державну таємницю).

Пізніше стало відомо, що Росія могла отримувати секретну інформацію про ситуацію в Україні через затриманого співробітника спецслужби.

Теми: НімеччинашпигунствоРосія
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