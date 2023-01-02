Интерес российской разведки к Германии растет: спецслужбы усиливают противодействие

Руководитель Федерального ведомства по вопросам защиты конституции Германии (BfV) Томас Хальденванг заявил, что немецкие спецслужбы прилагают усилия для недопущения в страну новых российских шпионов.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Хальденванг заявил в интервью DPA.

Он считает, что интерес российской разведки к Германии не только не угасает, но и растет по мере того, как разворачивается полномасштабное вторжение России в Украину. "Нынешний случай (с задержанием шпиона в Федеральной службе внешней разведки Германии) также показывает, насколько реальна опасность российского шпионажа", - добавил Хальденванг.

Глава BfV считает, что Россия попытается компенсировать разведывательные возможности, утраченные в результате высылки 40 своих агентов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Берлине за счет большего количества или "приезжих агентов", или других подставных лиц.

"Мы прилагаем большие усилия, чтобы предотвратить дальнейший приезд в Германию лиц, которые могут быть связаны с российскими службами", - подчеркнул Хальденванг. С этой целью, по его словам, федеральное правительство также ужесточило визовые правила.

Кроме того, Германия ожидает массового увеличения российских кибератак и так называемых операций влияния, к которым относят дезинформационные кампании и другие методы, направленные на влияние на общественное мнение, результаты выборов или политические решения в стране-объекте влияния.

В то же время Хальденванг настаивает, что немецкая разведка чувствует себя в достаточной степени подготовленной к современным вызовам. По его словам, Федеральное ведомство по вопросам защиты конституции уже некоторое время готовилось к усилению шпионской активности российских и других служб, значительно увеличив количество специалистов и проведя реструктуризацию, среди прочего, за счет более тесной интеграции с органами кибербезопасности.

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Как сообщалось, 21 декабря Федеральная прокуратура Германии арестовала сотрудника Федеральной разведывательной службы страны по подозрению в государственной измене - мужчину подозревают в шпионаже в пользу России.

Утверждается, что мужчина, который работает на Федеральную разведывательную службу Германии, в 2022 году передал российской спецслужбе информацию, полученную во время своей профессиональной деятельности (о чем именно идет речь - не разглашается из-за государственной тайны).

Позже стало известно, что Россия могла получать секретную информацию о ситуации в Украине через задержанного сотрудника спецслужбы.