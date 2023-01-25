"Якщо ми досягаємо Енгельса, то досягнемо і Кремля": у ГУР пояснили ППО для Путіна
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький не виключає ударів з України по російській території, з якої армія Володимира Путіна атакує українські міста
Джерело: Вадим Скібіцький в ефірі національного телемарафону
Деталі: Скібіцький, коментуючи вибухи в Криму, зазначив, що воєнна розвідка працює і на окупованих територіях.
А оскільки відбувається "потужне перегрупування російських військ", на всіх напрямках фронту переміщуються мобілізаційні резерви Росії як із Ростовської області РФ, так і з окупованого Криму – то удари можуть завдавати і по казармах та полігонах росіян. Бо"рано чи пізно з цих казарм вони підуть на лінію фронту і будуть наступати на наші села, наші міста", сказав Скібіцький.
Представник ГУР Міноборони України не виключив ударів і по російській території.
Пряма мова: "Все залежить від того, наскільки критичними є цілі – не зважаючи, чи це окупована територія, чи це територія Російської Федерації. Чому? Ну, давайте, подивимося на статистику.
Звідки здійснюються запуски тих же крилатих ракет? Якщо повітряного базування – це територія Російської Федерації. Якщо ми говоримо про "Іскандери" – це уже або тимчасово окуповані території, або ближче до нашого кордону. Ну, й останнє: С-400, С-300 – теж Російська Федерація, які здійснюють обстріли вже в Києві".
Деталі: На зауваження, що росіяни не ставлять системи протиповітряної оборони біля летовища "Енгельс", але ставлять ППО біля Кремля, Скібіцький відповів: "Але це після "Енгельса". А це говорить про те, що якщо ми досягаємо "Енгельса", то ми досягнемо і Кремля".
Передісторія:
- 5 грудня авіабази Енгельс і Дягілєво були атаковані, як стверджує російське Міністерство оборони, реактивними безпілотними літальними апаратами радянського виробництва, модифікованими Україною для перевезення вибухівки.
- 26 грудня внаслідок атаки українського безпілотника на "Енгельс" загинули троє людей і четверо були поранені, а 29 грудня російські системи ППО нібито збили безпілотник в Енгельському районі.
- Супутникові знімки не показали явних пошкоджень на російській авіабазі "Енгельс" після атак безпілотниками 26 і 29 грудня, але зафіксували, що РФ знизила присутність і активність військових літаків там. Крім того, на цьому аеродромі з’явилися захисні бар’єри.
- 19 січня соцмережі заполонили фото і відео з системами ППО на дахах Москви. Було відомо про щонайменше п'ять таких випадків. Зокрема, опубліковано фото будівлі Міноборони РФ з комплексом "Панцир-С1". А 20 січня з’явилось відео щодо ППО за 10 км від резиденції президента Росії Володимира Путіна в Москві.
- Аналітики Американського інституту вивчення війни (ISW) припустили, що Кремль розмістив на будинках у Москві протиповітряну оборону, щоби створити провокаційні меседжі в інформаційному просторі РФ для посилення антиукраїнських настроїв.
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