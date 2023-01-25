"Якщо ми досягаємо Енгельса, то досягнемо і Кремля": у ГУР пояснили ППО для Путіна

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький не виключає ударів з України по російській території, з якої армія Володимира Путіна атакує українські міста

Джерело: Вадим Скібіцький в ефірі національного телемарафону

Деталі: Скібіцький, коментуючи вибухи в Криму, зазначив, що воєнна розвідка працює і на окупованих територіях.

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А оскільки відбувається "потужне перегрупування російських військ", на всіх напрямках фронту переміщуються мобілізаційні резерви Росії як із Ростовської області РФ, так і з окупованого Криму – то удари можуть завдавати і по казармах та полігонах росіян. Бо"рано чи пізно з цих казарм вони підуть на лінію фронту і будуть наступати на наші села, наші міста", сказав Скібіцький.

Представник ГУР Міноборони України не виключив ударів і по російській території.

Пряма мова: "Все залежить від того, наскільки критичними є цілі – не зважаючи, чи це окупована територія, чи це територія Російської Федерації. Чому? Ну, давайте, подивимося на статистику.

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Звідки здійснюються запуски тих же крилатих ракет? Якщо повітряного базування – це територія Російської Федерації. Якщо ми говоримо про "Іскандери" – це уже або тимчасово окуповані території, або ближче до нашого кордону. Ну, й останнє: С-400, С-300 – теж Російська Федерація, які здійснюють обстріли вже в Києві".

Деталі: На зауваження, що росіяни не ставлять системи протиповітряної оборони біля летовища "Енгельс", але ставлять ППО біля Кремля, Скібіцький відповів: "Але це після "Енгельса". А це говорить про те, що якщо ми досягаємо "Енгельса", то ми досягнемо і Кремля".

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