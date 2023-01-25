"Если мы достигаем Энгельса, то достигнем и Кремля": в ГУР объяснили ПВО для Путина

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий не исключает ударов из Украины по российской территории, с которой армия Владимира Путина атакует украинские города

Источник: Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона

Детали: Скибицкий, комментируя взрывы в Крыму, отметил, что военная разведка работает и на оккупированных территориях.

Реклама:

А поскольку происходит "мощная перегруппировка российских войск", на всех направлениях фронта перемещаются мобилизационные резервы России как из Ростовской области РФ, так и из оккупированного Крыма – то удары могут наносить и по казармам и полигонам россиян. Потому что "рано или поздно из этих казарм они пойдут на линию фронта и будут наступать на наши села, наши города", сказал Скибицкий.

Представитель ГУР Минобороны Украины не исключил ударов и по российской территории.

Прямая речь: "Все зависит от того, насколько критическими являются цели – несмотря на то, оккупированная это территория или это территория Российской Федерации. Почему? Ну, давайте посмотрим на статистику.

ВИДЕО ДНЯ

Откуда осуществляются запуски тех же крылатых ракет? Если воздушного базирования – это территория Российской Федерации. Если мы говорим об "Искандерах" – это уже либо временно оккупированные территории, либо ближе к нашей границе. Ну, и последнее: С-400, С-300 – тоже Российская Федерация, которые осуществляют обстрелы уже в Киеве".

Детали: На замечание, что россияне не ставят системы противовоздушной обороны возле аэропорта "Энгельс", но ставят ПВО возле Кремля, Скибицкий ответил: "Но это после "Энгельса". А это говорит о том, что если мы достигаем "Энгельса", то мы достигнем и Кремля".

Предыстория:

Читайте также: Угроза с неба. Какие самолеты и вертолеты использует Россия в войне с Украиной