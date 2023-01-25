"Если мы достигаем Энгельса, то достигнем и Кремля": в ГУР объяснили ПВО для Путина
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий не исключает ударов из Украины по российской территории, с которой армия Владимира Путина атакует украинские города
Источник: Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона
Детали: Скибицкий, комментируя взрывы в Крыму, отметил, что военная разведка работает и на оккупированных территориях.
А поскольку происходит "мощная перегруппировка российских войск", на всех направлениях фронта перемещаются мобилизационные резервы России как из Ростовской области РФ, так и из оккупированного Крыма – то удары могут наносить и по казармам и полигонам россиян. Потому что "рано или поздно из этих казарм они пойдут на линию фронта и будут наступать на наши села, наши города", сказал Скибицкий.
Представитель ГУР Минобороны Украины не исключил ударов и по российской территории.
Прямая речь: "Все зависит от того, насколько критическими являются цели – несмотря на то, оккупированная это территория или это территория Российской Федерации. Почему? Ну, давайте посмотрим на статистику.
Откуда осуществляются запуски тех же крылатых ракет? Если воздушного базирования – это территория Российской Федерации. Если мы говорим об "Искандерах" – это уже либо временно оккупированные территории, либо ближе к нашей границе. Ну, и последнее: С-400, С-300 – тоже Российская Федерация, которые осуществляют обстрелы уже в Киеве".
Детали: На замечание, что россияне не ставят системы противовоздушной обороны возле аэропорта "Энгельс", но ставят ПВО возле Кремля, Скибицкий ответил: "Но это после "Энгельса". А это говорит о том, что если мы достигаем "Энгельса", то мы достигнем и Кремля".
Предыстория:
- 5 декабря в РФ авиабазы Энгельс и Дягилево были атакованы, как утверждает российское Министерство обороны, реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства, модифицированными Украиной для перевозки взрывчатки.
- 26 декабря в результате атаки украинского беспилотника на "Энгельс" погибли три человека и четверо были ранены, а 29 декабря российские системы ППО якобы сбили беспилотник в Энгельсском районе.
- Спутниковые снимки не показали явных повреждений на российской авиабазе "Энгельс" после атак беспилотниками 26 и 29 декабря, но зафиксировали, что РФ снизила присутствие и активность военных самолетов там. Кроме того, на этом аэродроме появились защитные барьеры.
- 19 января соцсети заполонили фото и видео с системами ПВО на крышах Москвы. Было известно о как минимум пяти таких случаях. В частности, опубликовано фото здания Минобороны РФ с комплексом "Панцирь-С1". А 20 января появилось видео о ПВО в 10 км от резиденции президента России Владимира Путина в Москве.
- Аналитики Американского института изучения войны (ISW) предположили, что Кремль разместил на домах в Москве противовоздушную оборону, чтобы создать провокационные месседжи в информационном пространстве РФ для усиления антиукраинских настроений.
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