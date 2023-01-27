Росія готує ІПСО проти Резнікова і Єрмака – розвідка

Російські спецслужби готують широку інформаційно-психологічну спецоперацію з дискредитації воєнно-політичного керівництва України.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони у Telegram

Деталі: ГУР дізналося, що, зокрема, дискредитаційна кампанія буде спрямована проти начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали, очільника СБУ Василя Малюка, міністра оборони Олексія Резнікова, керівника Офісу президента Андрія Єрмака, виконувача обов’язків голови Національної поліції Івана Виговського тощо.

За даними розвідки, серед іншого кампанія включатиме "вкид" сфабрикованих матеріалів в українських та міжнародних ЗМІ.

Дослівно: "Мета ІПСО – посіяти невпевненість в оборонних спроможностях нашої держави серед українських громадян та міжнародних партнерів. Це, на думку російських спецслужб, має спричинити політичну нестабільність всередині країни та зменшити довіру до України з боку міжнародної антипутінської коаліції".

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