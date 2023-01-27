Росія готує ІПСО проти Резнікова і Єрмака – розвідка
Російські спецслужби готують широку інформаційно-психологічну спецоперацію з дискредитації воєнно-політичного керівництва України.
Джерело: Головне управління розвідки Міноборони у Telegram
Деталі: ГУР дізналося, що, зокрема, дискредитаційна кампанія буде спрямована проти начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали, очільника СБУ Василя Малюка, міністра оборони Олексія Резнікова, керівника Офісу президента Андрія Єрмака, виконувача обов’язків голови Національної поліції Івана Виговського тощо.
За даними розвідки, серед іншого кампанія включатиме "вкид" сфабрикованих матеріалів в українських та міжнародних ЗМІ.
Дослівно: "Мета ІПСО – посіяти невпевненість в оборонних спроможностях нашої держави серед українських громадян та міжнародних партнерів. Це, на думку російських спецслужб, має спричинити політичну нестабільність всередині країни та зменшити довіру до України з боку міжнародної антипутінської коаліції".
Передісторія:
- ZN.ua 21 січня повідоммило, що Міноборони закуповує харчі для військовослужбовців дорожче у два-три рази, ніж у магазинах Києва. Грудневу угоду з "Актив компані" від імені міністерства підписав Богдан Хмельницький, який фігурував у справі про розкрадання 580 тисяч доларів під час закупівлі військової амуніції.
- Міноборони назвало інформацію про задорогі харчі брехнею та маніпуляцією та обіцяло звернутися до СБУ.
- Міністр оборони Олексій Резніков відкинув звинувачення до Міноборони в корупційних закупівлях, пов’язав появу інформації про тендери з "Рамштайном" і заявив, що винного за злив покарають.
- Заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку і був звільнений 24 січня на фоні скандалу через закупівлі за завищеними цінами продуктів для військових.
- Було звільнено і Богдана Хмельницького з посади директора департаменту закупівель Міністерства оборони, про що стало відомо 25 січня.
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