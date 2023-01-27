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Россия готовит ИПСО против Резникова и Ермака – разведка

Евгений КизиловПятница, 27 января 2023, 20:53
алексей резников, Getty Images

Российские спецслужбы готовят широкую информационно-психологическую спецоперацию по дискредитации военно-политического руководства Украины.

Источник: Главное управление разведки Минобороны в Telegram

Детали: ГУР узнало, что, в частности, дискредитационная кампания будет направлена против начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталы, главы СБУ Василия Малюка, министра обороны Алексея Резникова, руководителя Офиса президента Андрея Ермака, исполняющего обязанности главы Национальной полиции Ивана Выговского и других.

По данным разведки, среди прочего кампания будет включать "вброс" сфабрикованных материалов в украинских и международных СМИ.

Дословно: "Цель ИПСО – посеять неуверенность в оборонных возможностях нашего государства среди украинских граждан и международных партнеров. Это, по мнению российских спецслужб, должно вызвать политическую нестабильность внутри страны и уменьшить доверие к Украине со стороны международной антипутинской коалиции".

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Темы: РезниковАндрей ЕрмакРосcияразведка
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