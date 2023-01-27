Россия готовит ИПСО против Резникова и Ермака – разведка
Российские спецслужбы готовят широкую информационно-психологическую спецоперацию по дискредитации военно-политического руководства Украины.
Источник: Главное управление разведки Минобороны в Telegram
Детали: ГУР узнало, что, в частности, дискредитационная кампания будет направлена против начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталы, главы СБУ Василия Малюка, министра обороны Алексея Резникова, руководителя Офиса президента Андрея Ермака, исполняющего обязанности главы Национальной полиции Ивана Выговского и других.
По данным разведки, среди прочего кампания будет включать "вброс" сфабрикованных материалов в украинских и международных СМИ.
Дословно: "Цель ИПСО – посеять неуверенность в оборонных возможностях нашего государства среди украинских граждан и международных партнеров. Это, по мнению российских спецслужб, должно вызвать политическую нестабильность внутри страны и уменьшить доверие к Украине со стороны международной антипутинской коалиции".
Предыстория:
- ZN.ua 21 января сообщало, что Минобороны закупает продукты для военнослужащих дороже в два-три раза, чем в магазинах Киева. Декабрьское соглашение с "Актив компани" от имени министерства подписал Богдан Хмельницкий, который фигурировал в деле о хищении 580 тысяч долларов при закупке военной амуниции.
- Минобороны назвало информацию о слишком дорогой еде ложью и манипуляцией и обещало обратиться в СБУ.
- Министр обороны Алексей Резников отверг обвинения к Минобороны в коррупционных закупках, связал появление информации о тендерах с "Рамштайном" и заявил, что виновного за слив накажут.
- Заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку и был уволен 24 января на фоне скандала из-за закупки по завышенным ценам продуктов для военных.
- Был уволен и Богдан Хмельницкий с должности директора департамента закупок Министерства обороны, о чем стало известно 25 января.
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