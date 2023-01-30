У Пакистані в мечеті прогримів вибух: 31 загиблий і понад сотня поранених
Щонайменше 31 людина загинула і щонайменше 125 дістали поранення внаслідок вибуху в мечеті в пакистанському місті Пешавар.
Джерело: пакистанський канал новин Geo News, Reuters, ВВС, СNN
Дослівно ВВС: "Щонайменше 28 людей загинули внаслідок вибуху в мечеті в пакистанському місті Пешавар. Понад 150 осіб дістали поранення".
Оновлено: Пізніше видання СNN повідомило, що загинула щонайменше 31 людина та щонайменше 125 дістали поранення.
Деталі: Зазначається, що вибух прогримів у мечеті, де велика кількість людей зібралася на молитву. Частина будівлі обвалилася, і кілька людей, імовірно, перебувають під завалами.
Медики повідомили, що в лікарню привезли 90 поранених, понад 10 із них перебувають у критичному стані.
At least 17 people embraced martyrdom, while over 90 people were injured in terror attack inside mosque in Peshawar's police lines today afternoon. #Peshawar pic.twitter.com/REIDKRYfUL— Malik Ali Raza (@MalikAliiRaza) January 30, 2023ВІДЕО ДНЯ
За словами очевидця, у момент інциденту в мечеті перебувало щонайменше 120 осіб. Вибух прогримів на самому початку молитви. Серед поранених переважно поліцейські.
Наразі у мечеті триває рятувальна операція.
Зазначається, що поки ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.