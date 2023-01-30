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У Пакистані в мечеті прогримів вибух: 31 загиблий і понад сотня поранених

Ірина БалачукПонеділок, 30 січня 2023, 11:46
У Пакистані в мечеті прогримів вибух: 31 загиблий і понад сотня поранених
Скриншот з відео

Щонайменше 31 людина загинула і щонайменше 125 дістали поранення внаслідок вибуху в мечеті в пакистанському місті Пешавар.

Джерело: пакистанський канал новин Geo News, Reuters, ВВС, СNN

Дослівно ВВС: "Щонайменше 28 людей загинули внаслідок вибуху в мечеті в пакистанському місті Пешавар. Понад 150 осіб дістали поранення".

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Оновлено: Пізніше видання СNN повідомило, що загинула щонайменше 31 людина та щонайменше 125 дістали поранення.

Деталі: Зазначається, що вибух прогримів у мечеті, де велика кількість людей зібралася на молитву. Частина будівлі обвалилася, і кілька людей, імовірно, перебувають під завалами.  

 
Фото з Twitter журналіста Anas Mallick

Медики повідомили, що в лікарню привезли 90 поранених, понад 10 із них перебувають у критичному стані.

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За словами очевидця, у момент інциденту в мечеті перебувало щонайменше 120 осіб. Вибух прогримів на самому початку молитви. Серед поранених переважно поліцейські.

Наразі у мечеті триває рятувальна операція.

Зазначається, що поки ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.

Теми: вибухжертви
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