В Пакистане в мечети прогремел взрыв: 31 погибший и более сотни раненых
По меньшей мере 31 человек погиб и по меньшей мере 125 получили ранения в результате взрыва в мечети в пакистанском городе Пешавар.
Источник: пакистанский канал новостей Geo News, Reuters, ВВС, СNN
Дословно ВВС: "По меньшей мере 28 человек погибли в результате взрыва в мечети в пакистанском городе Пешавар. Более 150 человек получили ранения".
Обновлено: Позже издание СNN сообщило, что погиб по меньшей мере 31 человек и по меньшей мере 125 получили ранения.
Детали: Отмечается, что взрыв прогремел в мечети, где большое количество людей собралось на молитву. Часть здания обрушилась, и несколько человек, предположительно, находятся под завалами.
Медики сообщили, что в больницу привезли 90 раненых, более 10 из них находятся в критическом состоянии.
At least 17 people embraced martyrdom, while over 90 people were injured in terror attack inside mosque in Peshawar's police lines today afternoon. #Peshawar pic.twitter.com/REIDKRYfUL— Malik Ali Raza (@MalikAliiRaza) January 30, 2023
По словам очевидца, в момент инцидента в мечети находилось не менее 120 человек. Взрыв прогремел в самом начале молитвы. Среди раненых в основном полицейские.
Сейчас в мечети продолжается спасательная операция.
Отмечается, что пока никто не взял на себя ответственность за нападение.