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В Пакистане в мечети прогремел взрыв: 31 погибший и более сотни раненых

Ирина БалачукПонедельник, 30 января 2023, 12:46
Скриншот из видео

По меньшей мере 31 человек погиб и по меньшей мере 125 получили ранения в результате взрыва в мечети в пакистанском городе Пешавар.

Источник: пакистанский канал новостей Geo News, Reuters, ВВССNN

Дословно ВВС: "По меньшей мере 28 человек погибли в результате взрыва в мечети в пакистанском городе Пешавар. Более 150 человек получили ранения".

Обновлено: Позже издание СNN сообщило, что погиб по меньшей мере 31 человек и по меньшей мере 125 получили ранения. 

Детали: Отмечается, что взрыв прогремел в мечети, где большое количество людей собралось на молитву. Часть здания обрушилась, и несколько человек, предположительно, находятся под завалами.  

 
Фото Из Twitter журналиста Anas Mallick

Медики сообщили, что в больницу привезли 90 раненых, более 10 из них находятся в критическом состоянии. 

По словам очевидца, в момент инцидента в мечети находилось не менее 120 человек. Взрыв прогремел в самом начале молитвы. Среди раненых в основном полицейские.

Сейчас в мечети продолжается спасательная операция.

Отмечается, что пока никто не взял на себя ответственность за нападение.

Темы: взрывжертвы
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