В Пакистане в мечети прогремел взрыв: 31 погибший и более сотни раненых

По меньшей мере 31 человек погиб и по меньшей мере 125 получили ранения в результате взрыва в мечети в пакистанском городе Пешавар.

Источник: пакистанский канал новостей Geo News, Reuters, ВВС, СNN

Дословно ВВС: "По меньшей мере 28 человек погибли в результате взрыва в мечети в пакистанском городе Пешавар. Более 150 человек получили ранения".

Обновлено: Позже издание СNN сообщило, что погиб по меньшей мере 31 человек и по меньшей мере 125 получили ранения.

Детали: Отмечается, что взрыв прогремел в мечети, где большое количество людей собралось на молитву. Часть здания обрушилась, и несколько человек, предположительно, находятся под завалами.

Медики сообщили, что в больницу привезли 90 раненых, более 10 из них находятся в критическом состоянии.

At least 17 people embraced martyrdom, while over 90 people were injured in terror attack inside mosque in Peshawar's police lines today afternoon. #Peshawar pic.twitter.com/REIDKRYfUL