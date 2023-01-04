Окупанти перекидають на північ Криму нові військові підрозділи – ГУР

За даними розвідки російські загарбники перекидають нові військові підрозділи на північ окупованого Криму, у тому числі для того, щоб зберегти сухопутний коридор до окупованого українського півострова.

Джерело: пресслужба ГУР, "Укрінформ"

Пряма мова Черняка: "Враховуючи, що наші закордонні партнери поставляють нам нові зразки озброєння, так званий сухопутний коридор до Криму, звичайно, не є безпечним. Україна завдаватиме ударів по позиціях росіян на всій окупованій території".

Деталі: За його словами, також окупанти продовжують будувати оборонні споруди як на півночі тимчасово окупованого півострова, так і на тимчасово окупованій частині Херсонщини. "Вони програють, тому створюють захисні споруди там, де можуть, розуміючи, що їм доведеться вести на цих рубежах бойові дії", – підкреслив він.

Що було раніше: У грудні секретар РНБО України Олексій Данілов заявляв, що російські окопи в анексованому Криму "точно не допоможуть" РФ, а півострів буде повернуто під контроль Києва