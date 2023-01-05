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Британська розвідка: Перекидання дальньої авіації РФ східніше ускладнить обслуговування літаків

"Європейська правда"Четвер, 5 січня 2023, 08:24
Британська розвідка: Перекидання дальньої авіації РФ східніше ускладнить обслуговування літаків

Британська розвідка вважає, що експлуатація стратегічної авіації РФ з більш віддалених від України аеродромів через загрозу ударів ускладнить технічне обслуговування застарілих літаків.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Британська розвідка нагадує про повідомлення Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова від 27 грудня 2022 року, що Росія перекинула на дальній схід країни важкі бомбардувальники Ту-95МС та середні бомбардувальники Ту-22М3 дальньої авіації.

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5 та 26 грудня 2022 року було завдано ударів по авіабазі дальньої авіації в Енгельсі та пошкоджено кілька літаків. Росія відреагувала на ці інциденти загальним розосередженням літаків дальньої авіації, особливо на аеродроми, віддалені від України.

Як зазначається, літаки дальньої авіації все ще можуть запускати крилаті ракети повітряного базування по території України, оскільки ця зброя має дальність дії 5000 км, на додаток до дальності польоту бомбардувальників.

"Однак, експлуатація з місць розосередження додасть додаткового навантаження на технічне обслуговування і ще більше виснажить обмежений наліт цих застарілих літаків" - йдеться в огляді.

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Як повідомлялося, британська розвідка вважає, що інциденти на російських аеропортах вглибині території РФ свідчать про труднощі у Росії з тим, аби закривати усі потреби наявними засобами протиповітряної оборони.

Теми: розвідкавійнаавіаРосія
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