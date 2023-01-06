Окупанти планують мобілізувати у Горлівці дві тисячі людей – Спротив

В тимчасово окупованій Горлівці Донецької області росіяни планують мобілізувати дві тисячі людей для війни проти України.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "В Горлівці перед військкоматами поставлений план мобілізувати 2000 осіб. Для цього в місті вже зараз збільшена кількість патрулів".

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Деталі: За інформацією ЦНС, в рамках підготовки до нової хвилі мобілізації на окупованих територіях з держслужбовців знімають бронювання. На захоплених територіях Донеччини місцеве керівництво замінили приїжджими росіянами. При цьому інспекторам повідомлено, що з них знята бронь.

ЦНС також стверджує, що в окупованому Криму охоронні компанії почали готувати "добровольців типу казаків".