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Окупанти планують мобілізувати у Горлівці дві тисячі людей – Спротив

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 6 січня 2023, 22:23
Горлівка, Донеччина, скрін з мапи deepstate

В тимчасово окупованій Горлівці Донецької області росіяни планують мобілізувати дві тисячі людей для війни проти України. 

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "В Горлівці перед військкоматами поставлений план мобілізувати 2000 осіб. Для цього в місті вже зараз збільшена кількість патрулів". 

Деталі: За інформацією ЦНС, в рамках підготовки до нової хвилі мобілізації на окупованих територіях з держслужбовців знімають бронювання. На захоплених територіях Донеччини місцеве керівництво замінили приїжджими росіянами. При цьому інспекторам повідомлено, що з них знята бронь.

ЦНС також стверджує, що в окупованому Криму охоронні компанії почали готувати "добровольців типу казаків".

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Теми: Донецька областьмобілізаціяокупація
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