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Окупаційна влада заявляє, що їхня ППО збила безпілотник над Севастополем

Ольга Глущенко Субота, 7 січня 2023, 05:28
Фото иллюстративное с pixabay.com

В окупованому Криму так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив про збиття дрона в ніч на суботу.

Джерело: Развожаєв у Телеграм

Пряма мова: "Сили ППО… збили БПЛА над Північним молом".

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв вивіз усе своє майно, включаючи собак і кішок на Кіпр.

Развожаєв 2 січня повідомив, що в місті працювала ППО, а над морем збили безпілотники.

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Теми: КримСевастопольокупаціявійна
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