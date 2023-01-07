Окупаційна влада заявляє, що їхня ППО збила безпілотник над Севастополем
Субота, 7 січня 2023, 05:28
В окупованому Криму так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив про збиття дрона в ніч на суботу.
Джерело: Развожаєв у Телеграм
Пряма мова: "Сили ППО… збили БПЛА над Північним молом".
Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв вивіз усе своє майно, включаючи собак і кішок на Кіпр.
Развожаєв 2 січня повідомив, що в місті працювала ППО, а над морем збили безпілотники.
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