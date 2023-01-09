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Росіяни в неділю вбили двох мирних жителів у Бахмуті й Соледарі

Олена РощінаПонеділок, 9 січня 2023, 07:22

У Донецькій області за минулу добу російські військові вбили двох цивільних людей, ще двох людей було поранено.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко

Пряма мова: "За 8 січня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті та Соледарі. Ще 2 людини в області дістали поранення".

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Нагадаємо: Російські війська посилено атакують Бахмут і Соледар, намагаючись захопити їх і наблизитися до межі Донецької області.

Теми: Донецька областьвійна
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