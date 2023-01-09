Россияне в воскресенье убили двух мирных жителей в Бахмуте и Соледаре

В Донецкой области за минувшие сутки российские военные убили двух гражданских людей, еще два человека были ранены.

Источник: глава Донецкой ОГА Павел Кириленко

Прямая речь: "За 8 января россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области: в Бахмуте и Соледаре. Еще 2 человека в области получили ранения".

Напомним: Российские войска усиленно атакуют Бахмут и Соледар, пытаясь захватить их и приблизиться к административной границе Донецкой области.