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Россияне в воскресенье убили двух мирных жителей в Бахмуте и Соледаре

Елена РощинаПонедельник, 9 января 2023, 07:22

В Донецкой области за минувшие сутки российские военные убили двух гражданских людей, еще два человека были ранены.

Источник: глава Донецкой ОГА Павел Кириленко

Прямая речь: "За 8 января россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области: в Бахмуте и Соледаре. Еще 2 человека в области получили ранения".

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Напомним: Российские войска усиленно атакуют Бахмут и Соледар, пытаясь захватить их и приблизиться к административной границе Донецкой области.

Темы: Донецкая областьвойна
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